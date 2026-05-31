“Tuve ofertas de cinco equipos de Liga Nacional y no quise irme”: Andrés Lezcano tras el ascenso con Suchitepéquez

Andrés Lezcano fue una de las figuras del ascenso de Suchitepéquez, pero su historia va más allá de los goles. Tras el partido, el delantero reveló que rechazó propuestas de cinco equipos de Liga Nacional para mantenerse en el proyecto mazateco y luchar por el regreso a la máxima categoría.

"Tuve ofertas de cinco equipos de Liga Nacional y no quise irme porque estuve año y medio de solo derrotas y tristezas entonces no podía dejar a una gente de Suchitepéquez que me apoyó desde el primer momento que llegué", afirmó Lezcano, visiblemente emocionado tras conseguir el ascenso en el Estadio Pensativo.

El atacante también compartió una anécdota que refleja la confianza que tenía en alcanzar el objetivo. "Fui a Costa Rica y mandé a traer los zapatos de la 32 con los cremas, los tenía guardados y dije estos son los del ascenso", relató Lezcano, quien aseguró que siempre creyó que el esfuerzo del equipo terminaría siendo recompensado con el regreso de Suchitepéquez a la Liga Nacional.

Lezcano tiene una larga trayectoria en la Liga Nacional con pasos por Deportivo Mixco, Malacateco, Antigua GFC y Comunicaciones, equipo con el que conquistó un título en 2023.

Su experiencia en la máxima categoría fue precisamente uno de los factores que hicieron más llamativo su rechazo a las ofertas recibidas ya que el jugador sabía perfectamente lo que implicaba quedarse en Primera División cuando tenía la puerta abierta para regresar a Liga Nacional con otro club.

Un gol y una asistencia que valen historia

En el partido de ascenso ante Nueva Santa Rosa Lezcano respondió de la mejor manera a la confianza depositada en él anotando el segundo gol al minuto 39 y participando además con una asistencia en una actuación que fue clave para que Suchitepéquez se impusiera 3-0 y regresara a la Liga Nacional tras ocho años de ausencia.

El sacrificio de quedarse en los momentos difíciles tuvo su recompensa en la noche más importante de su etapa en el club mazateco. "Este ascenso es la forma de agradecer, se me dio", cerró Lezcano con una frase que resume perfectamente una historia de lealtad fidelidad y recompensa que el fútbol guatemalteco recordará por mucho tiempo.