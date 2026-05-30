Suchitepéquez vuelve a Liga Nacional tras ocho años al vencer 3-1 a Nueva Santa Rosa

Suchitepéquez vuelve a Liga Nacional. Los Venados de Mazatenango pusieron fin a ocho años de ausencia en la Liga Nacional al vencer a Nueva Santa Rosa en el partido de repechaje disputado en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala cerrando una espera que comenzó el 6 de mayo de 2018 cuando una derrota ante Deportivo Marquense selló su descenso a la Primera División.



Los goles de Armando Zamorano al minuto 31 y Andrés Lezcano al 39 le dieron una ventaja contundente antes del descanso que los Venados supieron defender para conseguir el ascenso más esperado en la historia reciente del club mazateco.

El partido arrancó con un juego cerrado e intenso en los primeros minutos con llegadas de ambos equipos y Nueva Santa Rosa siendo el primer equipo en ver la tarjeta amarilla por medio de Pedro Donis. Fue al minuto 31 cuando Suchitepéquez rompió el equilibrio aprovechando errores de la defensiva panelera para que Armando Zamorano pusiera el 1-0. Apenas siete minutos después y antes de que Nueva Santa Rosa pudiera reaccionar Andrés Lezcano con un disparo a corta distancia sentenció el 2-0 al 39 dándole a los Venados una ventaja importante para llegar al descanso con el ascenso prácticamente en el bolsillo.

El tercer gol y definitivo para los Venados llegó a pocos minutos de iniciada la segunda mitad. Al minuto 49 Fabricio González aprovechó una jugada dentro del área para poner el 3-0. Nueva Santa Rosa reaccionó en lo minutos finales, al 75 en una jugada de peligro Fabricio González aprovechó un pase para definir y abrir el marcador para los paneleros y así poner en el marcador el 3-1 definitivo que le daría el pase a Liga Nacional a los venados.

Moisés Xec / PL

El técnico guatemalteco Érick González fue el gran artífice de este regreso histórico para el club mazateco. El estratega que ya suma tres ascensos en su carrera con Sacachispas en 2021, Deportivo Zacapa en 2023 y Deportivo Marquense en 2024 logró con Suchitepéquez su cuarto ascenso convirtiéndose en el técnico guatemalteco más exitoso en este tipo de partidos decisivos. González devuelve así a los Venados al lugar donde tantas veces hicieron historia en el fútbol nacional.

Ocho años de espera

Desde aquel domingo gris de mayo de 2018 Suchitepéquez vivió ocho años de intentos fallidos frustraciones y sueños postergados en la Primera División. Esta noche en el Pensativo de Antigua Guatemala el club mazateco cerró ese ciclo doloroso y abre una nueva era con el objetivo de recuperar el protagonismo que alguna vez tuvo en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.



El regreso también plantea el reto más importante para el club mazateco que es mantenerse en la élite ya que la historia reciente muestra que equipos como Sacachispas Sololá Nueva Concepción Coatepeque y Zacapa y Mictlán descendieron poco tiempo después de subir sin poder consolidarse.



La afición mazateca que llenó las calles de la Ciudad Colonial puede celebrar el regreso de su equipo después de una espera que pareció eterna pero que finalmente llegó a su fin.