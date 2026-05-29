Érick González y el sueño del ascenso: Suchitepéquez quiere volver a la Liga Nacional tras ocho años

El 6 de mayo del 2018 quedó marcado como uno de los días más tristes para Deportivo Suchitepéquez. Aquella fue la última vez que los venados disputaron un partido en la Liga Nacional. La despedida fue amarga, ya que una derrota sobre Deportivo Marquense —que también descendió— selló el regreso a la Primera División.

Desde aquel domingo gris han pasado ocho largos años de espera, frustraciones e intentos fallidos por volver al lugar donde tantas veces hizo historia.

Sin embargo, con la llegada del técnico guatemalteco Érick González, la ilusión volvió a encenderse en Suchitepéquez.

González conoce perfectamente la presión y la emoción de disputar este tipo de encuentros. Hasta ahora suma tres ascensos en su carrera: Sacachispas (2021), Deportivo Zacapa (2023) y Deportivo Marquense (2024).

¿Cómo ha sido el camino del equipo hasta llegar a esta instancia por el ascenso?

“Desde que aceptamos el reto sabíamos que el único objetivo era ascender. No bastaba con hacer una buena temporada. Fue complicado por la seguidilla de partidos, además de muchas enfermedades y lesiones que todavía seguimos teniendo.

Sin embargo, no me enfoqué en los problemas, sino en las soluciones.

Poco a poco fuimos mejorando y, gracias a Dios, la elección de los jugadores fue acertada, porque cuando algunos no estuvieron, otros entraron y respondieron de buena manera”.

¿Qué tan importante ha sido la profundidad de la plantilla durante el torneo?

“Ha sido una gran ventaja para el equipo. Tener un grupo amplio nos permitió echar mano de cualquier jugador ante suspensiones o lesiones, y eso quedó demostrado durante toda la temporada”.

Después de la final contra San Pedro, ¿cómo toman la decisión de priorizar el ascenso sobre el título?

“Es difícil aceptar no competir al cien por ciento en una final, porque en toda final se quiere ganar. Pero teníamos claro cuál era el objetivo más importante.

Son varios años de ilusión y tristeza para todo un departamento, y hoy estamos a un partido de regresar a la Liga Nacional.

Intentamos ganar la final, pero también debíamos cuidar a varios jugadores importantes por el estado de la cancha y el riesgo de lesiones”.

¿Cómo vive usted este momento en lo personal?

“Uno quiere dignificar este futbol trabajando con profesionalismo, dedicación y preparación. No hay mejor sensación que sentir que se trabajó cada detalle y que no se dejó nada al azar. Hemos fortalecido una idea de juego durante todo el campeonato y confiamos plenamente en ella”.

¿Cómo analiza al rival en esta serie por el ascenso?

“Ya analizamos todos sus partidos y conocemos su idea de juego. Respetamos mucho al rival y al profesor Iván León, pero este objetivo del ascenso es para Suchi. Tenemos mucha fe y confianza en el trabajo realizado durante toda la temporada”.