EN VIVO | Nueva Santa Rosa vs. Suchitepéquez: siga el minuto a minuto del partido por el ascenso a Liga Nacional

Nueva Santa Rosa y Suchitepéquez disputan este sábado en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala el partido que definirá al segundo ascendido a la Liga Nacional para la temporada 2026-27. El ganador acompañará a Deportivo San Pedro en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.

El encuentro representa una oportunidad histórica para Nueva Santa Rosa, que busca conseguir el primer ascenso de su historia tras haber conquistado el Apertura 2025. Del otro lado, Suchitepéquez intentará regresar a la Liga Nacional después de varios años en la Primera División.

Se espera un estadio lleno para un duelo que reúne a dos de las aficiones más ilusionadas del ascenso. Con el boleto a la Liga Nacional en juego y sin margen de error, ambos equipos afrontarán uno de los partidos más importantes de su historia.

Sigue el minuto a minuto de este histórico partido a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí:

30 de mayo 2026, 17:45h Alineaciones

Nueva Santa Rosa:

Lisandro Solís

Edilson Pocasangre

Omar Morales

Rafael Agámez

Alexis Barrientos

Carlos Artola

Brandon Pineda

Bryan García

Ronald Valencia

Pedro Donis

Osman Valeriano

Suchitepéquez

Juan Najarro

Wilson Díaz

José Castillejos

Jorge Matul

Nery Cifuentes

Dany Rodas

Armando Zamorano

Fabricio González

Mafre Icute

Mateo Alvarado

Rafael Lezcano

30 de mayo 2026, 17:28h ¡Los equipos de Nueva Santa Rosa y Suchitepéquez salen a calentar!





Ingreso de Suchitepéquez a la cancha. Moisés Xec/PL

Ingreso de Nueva Santa Rosa a la cancha. Moisés Xec/ PL

30 de mayo 2026, 17:15h Fuerte lluvia en Antigua Guatemala



Aficionados llenan el estadio pensativo con capas y paraguas por las fuertes lluvias en la ciudad colonial.

Moisés Xec / PL

30 de mayo 2026, 17:00 h Aficionados de ambos equipos llegan al pensativo

