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Fútbol Nacional
EN VIVO | Nueva Santa Rosa vs. Suchitepéquez: siga el minuto a minuto del partido por el ascenso a Liga Nacional
Este sábado 30 de mayo en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala se define al segundo equipo en ascender a la máxima categoría del fútbol guatemalteco.
Nueva Santa Rosa y Suchitepéquez disputan este sábado en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala el partido que definirá al segundo ascendido a la Liga Nacional para la temporada. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)
Nueva Santa Rosa y Suchitepéquez disputan este sábado en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala el partido que definirá al segundo ascendido a la Liga Nacional para la temporada 2026-27. El ganador acompañará a Deportivo San Pedro en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.
El encuentro representa una oportunidad histórica para Nueva Santa Rosa, que busca conseguir el primer ascenso de su historia tras haber conquistado el Apertura 2025. Del otro lado, Suchitepéquez intentará regresar a la Liga Nacional después de varios años en la Primera División.
Se espera un estadio lleno para un duelo que reúne a dos de las aficiones más ilusionadas del ascenso. Con el boleto a la Liga Nacional en juego y sin margen de error, ambos equipos afrontarán uno de los partidos más importantes de su historia.
Sigue el minuto a minuto de este histórico partido a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí:
Alineaciones
Nueva Santa Rosa:
- Lisandro Solís
- Edilson Pocasangre
- Omar Morales
- Rafael Agámez
- Alexis Barrientos
- Carlos Artola
- Brandon Pineda
- Bryan García
- Ronald Valencia
- Pedro Donis
- Osman Valeriano
Suchitepéquez
- Juan Najarro
- Wilson Díaz
- José Castillejos
- Jorge Matul
- Nery Cifuentes
- Dany Rodas
- Armando Zamorano
- Fabricio González
- Mafre Icute
- Mateo Alvarado
- Rafael Lezcano
¡Los equipos de Nueva Santa Rosa y Suchitepéquez salen a calentar!
Fuerte lluvia en Antigua Guatemala
Aficionados llenan el estadio pensativo con capas y paraguas por las fuertes lluvias en la ciudad colonial.