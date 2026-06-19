Apertura 2026: seis claves del torneo que estrena una nueva liguilla y recibe a San Pedro y Suchitepéquez

Con modificaciones en el reglamento de competencia y la calendarización oficial, el torneo local tendrá cambios importantes para encarar el segundo semestre del año. Este viernes 19 de junio se llevó a cabo la asamblea general de la Liga Bantrab.

El ella elaboraron el calendario y sorteo de juegos de la fase de clasificación del Torneo Apertura de la temporada 2026-2027. En la sesión ya participaron los nuevos miembros de la Liga Nacional, los deportivos San Pedro y Suchitepéquez, quienes lograron su ascenso al máximo circuito de futbol guatemalteco.

Se tiene contemplado que el Torneo arranque el fin de semana del 25 y 26 de julio de 2026.

Estos son los seis puntos fundamentales que definirán el desarrollo del Torneo Apertura 2026:

1. Fecha de inicio oficial

El balón volverá a rodar el fin de semana del 25 y 26 de julio de 2026. Esa fecha marcará el inicio de las 22 jornadas de la fase de clasificación de la Liga Nacional.

2. Nuevo formato de liguilla: solo seis clasificados

El principal cambio aprobado por los dirigentes es la reducción de equipos clasificados a la fase final, que pasará de ocho a seis clubes.

Con el nuevo sistema, los equipos que finalicen en el primer y segundo lugar avanzarán directamente a las semifinales. Los clubes ubicados entre la tercera y la sexta posición disputarán una ronda previa para definir a los otros dos semifinalistas.

3. Regresan dos equipos ascendidos

La máxima categoría contará con dos nuevos integrantes procedentes de la Primera División: San Pedro y Deportivo Suchitepéquez, que obtuvieron el ascenso para la temporada 2026-2027.

4. Coordinación con la Copa Centroamericana de Concacaf

El inicio del torneo a finales de julio responde a una planificación que busca facilitar la participación de los clubes guatemaltecos en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Municipal, Xelajú MC, Mixco y Antigua GFC deberán alternar sus compromisos internacionales con la competencia local, por lo que el calendario contempla ajustes para evitar la saturación de partidos.

5. Así se jugará la primera jornada

La Liga Nacional también confirmó los partidos de la fecha inaugural:

Suchitepéquez vs. Comunicaciones

Malacateco vs. Cobán Imperial

Aurora FC vs. Guastatoya

San Pedro vs. Xelajú MC

Municipal vs. Mixco

Antigua GFC vs. Marquense

6. Calendario de inscripciones

Antes del inicio del campeonato, los clubes deberán completar el proceso administrativo de inscripción ante la Liga Nacional. El calendario quedó establecido de la siguiente manera: