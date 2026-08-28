Luka Plantić lanza una advertencia a Lester Martínez antes de la pelea por el título del CMB

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Luka Plantić lanza una advertencia a Lester Martínez antes de la pelea por el título del CMB

El boxeador guatemalteco Lester Martínez expondrá este sábado el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al invicto croata Luka Plantić.

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Qué dijo Luka Plantić antes de enfrentar a Lester Martínez por el título del CMB.(Foto Prensa Libre: ProBox TV).

Qué dijo Luka Plantić antes de enfrentar a Lester Martínez por el título del CMB.(Foto Prensa Libre: ProBox TV).

La expectativa crece por el combate que protagonizarán este sábado el guatemalteco Lester Martínez y el croata Luka Plantić, quienes se enfrentarán por el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que tendrá al filo de sus asientos a la afición chapina y balcánica

Martínez buscará defender el cinturón que conquistó hace cinco meses y continuar su ascenso en el boxeo internacional. Plantić intentará arrebatarle la corona y avanzar en su carrera profesional.

La pelea es de pronóstico reservado por el poder y la calidad de ambos boxeadores. El croata llega invicto y con un alto porcentaje de victorias por la vía rápida, característica que podría representar un peligro para el guatemalteco en el cuadrilátero.

Martínez buscará defender el cinturón que conquistó hace cinco meses al vencer al estadounidense Immanuwel Aleem y continuar su ascenso en el boxeo internacional. Plantić intentará arrebatarle la corona y avanzar en su carrera profesional.

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A pocas horas del enfrentamiento, Plantić elevó la tensión con declaraciones en las que mostró confianza en conquistar el título. "Volveré a Croacia con el cinturón".

El retador también aseguró que confía en su potencia y capacidad para definir la pelea en cualquier momento. "Un puñetazo puede cambiarlo todo en el boxeo. Tengo poder croata dentro de mí. Él es un buen boxeador, pero yo ganaré".

Las palabras de Plantić añaden tensión a un combate que ya genera expectativa. Martínez, por su parte, buscará mantener su condición de invicto frente a un rival decidido a arrebatarle el cinturón.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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