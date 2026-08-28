Cuándo es la pelea de Lester Martínez: todo lo que debe saber de su combate contra Luka Plantić

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Cuándo es la pelea de Lester Martínez: todo lo que debe saber de su combate contra Luka Plantić

El boxeador guatemalteco Lester Martínez defenderá por primera vez su título internacional supermediano del CMB.

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Foto Prensa Libre: BZFilms sports Marketing agency - Bruno De Witt Zanotto)

Lester Martínez defiende su título del CMB.(Foto Prensa Libre: BZFilms sports Marketing agency - Bruno De Witt Zanotto)

El boxeador guatemalteco Lester Martínez está listo para volver al cuadrilátero por segunda ocasión en el 2026. Esta presentación tendrá un significado especial, pues será la primera vez que defienda el título internacional supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cinturón que conquistó en su más reciente combate.

Martínez llegará a este compromiso con la misión de mantener su invicto y demostrar que está preparado para seguir escalando posiciones en la élite mundial.

Del otro lado del cuadrilátero estará el croata Luka Plantić, un rival de gran nivel que representa una de las pruebas más exigentes en la carrera del guatemalteco.

La pelea será la estelar de la velada que se celebrará en el Galen Center, en Los Ángeles, California. Además, será la segunda ocasión en que Martínez enfrente a un rival europeo.

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¿Cuándo es la pelea?

El combate entre Lester Martínez y Luka Plantić se disputará este sábado 29 de agosto. Aunque la organización aún no ha confirmado la hora exacta en que ambos pugilistas subirán al cuadrilátero, se estima que el guatemalteco podría hacer su caminata entre las 20 y 21 horas de Guatemala, dependiendo de la duración de las peleas preliminares.

¿Dónde ver la pelea en Guatemala?

Los aficionados podrán seguir toda la cartelera a través del canal oficial de ProBox TV en YouTube, que contará con transmisión en inglés y español. La plataforma ofrecerá la cobertura completa del evento para que los seguidores del pugilismo disfruten de una de las peleas más importantes en la carrera del boxeador guatemalteco.

¿Cuánto cuesta la suscripción?

Para disfrutar de la pelea estelar entre Lester Martínez y Luka Plantić a través de ProBox TV, los aficionados deberán contar con una suscripción activa a la plataforma.

Precio

  • Estados Unidos: US$4.99 mensuales
  • Guatemala: aproximadamente Q38

Asimismo, podrás seguir lo más relevante de la pelea y la pospelea en PrensaLibre.com.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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