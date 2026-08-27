Léster Martínez recibe el respaldo de Adriana Ruano y Jean Pierre Brol antes de su pelea

Léster Martínez recibió ayer un respaldo especial en Los Ángeles, California, durante una conferencia de prensa realizada como parte del Festival Chapín 2026, evento que coincidirá con la pelea que el guatemalteco sostendrá mañana, 29 de agosto, frente al croata Luka Plantić.

El boxeador compartió el encuentro con los medallistas olímpicos guatemaltecos Adriana Ruano y Jean Pierre Brol, quienes viajaron para acompañar a la comunidad guatemalteca en California y expresaron su apoyo al campeón nacional.

“Te deseo lo mejor. Sos un orgullo para Guatemala. Te admiramos muchísimo, así que con todo”, expresó Ruano, campeona olímpica en París 2024, al dirigirse a Martínez.

El boxeador respondió con elogios para ambos medallistas y destacó el significado de sus logros para el deporte nacional. Martínez los calificó como “héroes nacionales” y resaltó el ejemplo que representan para las nuevas generaciones de atletas guatemaltecos.

Con el cinturón en manos de su entrenador, Esaú Diéguez, Martínez también dejó claro el objetivo que tiene para el combate frente a Plantić: “Vamos a defender nuestro título mundial. Vamos a hacerlo con fe”.

El mensaje llegó a un día del esperado enfrentamiento entre Guatemala y Croacia, en el que Martínez expondrá su título interino supermediano del CMB ante Plantić.