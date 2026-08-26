VIDEO | Lester Martínez muestra el poder de sus golpes antes de defender su título del CMB ante Plantić

El boxeador guatemalteco Lester Martínez continúa su preparación junto con sus entrenadores Esaú Diéguez y Héctor Arreola para el combate frente al croata Luka Plantić, en el que expondrá por primera vez su título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), conquistado en marzo de este año.

La pelea representa un nuevo desafío en la carrera profesional del pugilista nacional. Martínez se prepara con sesiones de acondicionamiento físico, trabajo técnico, esparrin y ejercicios específicos para mejorar la velocidad y contundencia de sus golpes.

Bajo la supervisión de su equipo, el guatemalteco trabaja en resistencia, movilidad y fuerza, mientras que el gancho continúa como una de sus principales armas ofensivas. Durante las prácticas también se enfoca en la explosividad y precisión de sus golpes.

El enfrentamiento ante Plantić será la segunda ocasión en que Martínez se mida a un rival europeo. La primera fue frente al francés Christian Mbilli. El croata también llega con un récord invicto y busca conquistar el cinturón.

El equipo de Martínez ha enfocado la preparación en estrategia, defensa, contragolpeo y resistencia cardiovascular para mantener el ritmo durante los asaltos.

A medida que se acerca la fecha del combate, Martínez continúa su preparación para defender el cinturón interino del CMB. Una victoria le permitiría conservar el título y acercarse a una oportunidad por el campeonato mundial absoluto de las 168 libras. Martínez se prepara para subir al cuadrilátero con el objetivo de defender su título, mantener el invicto y avanzar hacia una oportunidad por el campeonato mundial.