Amador Méndez, el invicto de raíces guatemaltecas que peleará en la cartelera de Lester Martínez

Amador “Blindsider” Méndez tendrá este sábado una noche especial. El boxeador de 21 años, nacido en Estados Unidos y de padre originario de Nueva Concepción, Escuintla, será uno de los protagonistas de la cartelera que encabeza el guatemalteco Lester Martínez en el Galen Center de Los Ángeles.

El pugilista de 21 años suma ocho victorias, cuatro por nocaut, y esta noche buscará mantener su invicto mientras representa a Guatemala en Los Ángeles.

Méndez decidió representar a Guatemala y llevará la bandera azul y blanco en una carrera profesional que todavía está en sus primeros pasos, pero en la que mantiene el invicto.

Su rival será el mexicano Jonathan Martin Morales Mendez, quien llega con récord de 5-0-1 y cinco victorias por nocaut. El combate está pactado a seis asaltos en las 135 libras o peso ligero. Ambos marcaron 134.4 libras durante el pesaje.

“Me siento bien, me siento listo. Tuve un buen campamento, estuve fuerte. Fueron dos campamentos para esto, tres meses entrenando y me siento mejor que en toda mi carrera”, aseguró Méndez.

A sus 21 años, el boxeador reconoce que mantener el invicto también representa una presión.

“Sí siento un poco de presión, pero solo es boxeo. Tú puedes ganar, puedes perder, pero todo puede pasar en boxeo. Yo quiero estar invicto, pero nunca sabes”, explicó.

Amador Méndez derrotó al estadounidense William King el pasado 18 de julio. En esa ocasió lo acompañó el campeón interino del CMB, Léster Martínez. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Una pelea que recuerda

De los combates que ha disputado como profesional, Méndez identifica como el más complicado el cuarto, frente al puertorriqueño Andrés Caraballo.

Aquella noche tuvo que superar una lesión en un pie y además recibió un golpe de derecha que complicó el desarrollo del combate. Sin embargo, logró sobreponerse y quedarse con la victoria.

Ahora, para enfrentar a Morales Mendez, ha estudiado videos de su rival y confía en sus condiciones.

Cuando habla de sus principales virtudes sobre el cuadrilátero, no duda: la defensa y el jab.

Méndez también considera que una de las claves de su boxeo está en variar los golpes y no concentrar el ataque únicamente en la cabeza. Su padre, Hugo Méndez, le ha inculcado una idea que el joven boxeador recuerda: para derribar un árbol hay que golpear el tronco.

Una bandera especial

Aunque nació en Estados Unidos, Méndez tiene una conexión directa con Guatemala a través de su padre, Hugo Méndez, originario de Nueva Concepción, Escuintla. Su madre es mexicoamericana.

La decisión de representar al país centroamericano tiene un significado especial para él.

“Guatemala nunca ha tenido muchos boxeadores. Siempre solo se enfoca en el fútbol y cosas como eso. Para ser uno de los primeros representando a Guatemala, yo me siento muy feliz”, afirmó.

Esta noche, además, tendrá la oportunidad de sentir el respaldo de aficionados guatemaltecos que estarán presentes en Los Ángeles para acompañar a Lester Martínez.

Para Méndez, ese apoyo no representa una presión adicional, sino una motivación.

“Yo voy a estar feliz de tener mi gente allá. Nunca he tenido bastante gente y chapines. Nunca he tenido mi gente conmigo”, comentó.

Incluso comparó la sensación con la de estar en el combate estelar.

“Yo voy a estar feliz. Es como estar peleando en el evento principal”, dijo.

El boxeo nació en casa

La historia de Amador con el boxeo comenzó desde niño.

Hugo comenzó a enseñarle los fundamentos del boxeo y acompañó su formación hasta que Amador cumplió 17 años. Después, el joven continuó su preparación con el entrenador cubano Pedro Luis Marrero, conocido como “El Chino”, quien lo acompañó en una etapa importante de su desarrollo.

Actualmente, Méndez trabaja con el entrenador nicaragüense Marcos Caballero, quien también dirigió la carrera de su hijo, el excampeón mundial Randy Caballero.

Para esta pelea, Amador realizó dos campamentos consecutivos y pasó cerca de tres meses concentrado en Indio, California, lejos de su casa en Austin, Texas.

El sacrificio también ha sido familiar. Durante ese periodo pasó varios meses sin ver a su madre, quien recientemente viajó para reencontrarse con él.

“Lo que más me impresiona y lo que le da la mejor cosa que tiene Amador es su dedicación. Él ha sido boxeador desde bebé”, resumió su padre.

Aprender de los grandes

Méndez tampoco esconde sus aspiraciones. Ya ha realizado sesiones de sparring con Shakur Stevenson, uno de los boxeadores a los que observa como referente y al que le gustaría enfrentar en el futuro.

“Porque es el mejor ahora. Yo quiero ser el número uno”, afirmó.

También tuvo recientemente una conversación con el excampeón mundial Chris Algieri, con quien habló sobre el manejo del peso y la preparación para mantener la fuerza.

Para el joven boxeador, cada conversación con alguien de mayor experiencia representa una oportunidad para seguir creciendo.

“Siempre estoy muy feliz de hablar con las personas que saben más porque me encanta obtener conocimiento”, expresó.

Por ahora, su objetivo está en el presente. Amador “Blindsider” Méndez tendrá frente a él a otro boxeador invicto y, al mismo tiempo, la oportunidad de presentarse ante una importante cantidad de aficionados guatemaltecos.

La noche será especial no solo porque compartirá cartelera con Lester Martínez, sino porque subirá al cuadrilátero portando la bandera del país con el que su familia mantiene sus raíces.