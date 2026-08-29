Léster Martínez vs. Luka Plantić: dónde ver en vivo la pelea este sábado 29 de agosto y a qué hora

Léster Martínez afrontará este sábado 29 de agosto uno de los desafíos más importantes de su carrera cuando defienda su título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al invicto croata Luka Plantić.

El combate será el estelar de la cartelera que se celebrará en el Galen Center de Los Ángeles, California, escenario en el que el guatemalteco buscará mantener su invicto y dar otro paso hacia una oportunidad por el título absoluto de las 168 libras.

Martínez y Plantić superaron sin inconvenientes el pesaje oficial previo al enfrentamiento.

El guatemalteco registró 167.2 libras, mientras que el croata marcó 167, por lo que ambos quedaron dentro del límite establecido para la división supermediano.El enfrentamiento ha generado expectativa por el historial de ambos pugilistas.

Martínez llega como campeón interino del CMB, mientras que Plantić lo hará con su condición de invicto y con la intención de arrebatarle el cinturón al guatemalteco.

¿Dónde ver la pelea de Léster Martínez?

La pelea entre Léster Martínez y Luka Plantić podrá seguirse a través de ProBox TV, plataforma que transmitirá la cartelera desde Los Ángeles. La señal también estará disponible mediante el canal oficial de ProBox TV en YouTube.

El acceso a la transmisión en vivo puede requerir una suscripción o membresía, por lo que los aficionados deberán verificar las condiciones de acceso de la plataforma antes del inicio de la cartelera.

Los entrenadores guatemaltecos Héctor Arreola (izq.) y Esaú Diéguez estarán en la esquina de Léster Martínez esta noche. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

La pelea se disputará durante la noche de este sábado, en horario de Guatemala. Martínez buscará aprovechar la oportunidad para defender su cinturón y mantener vigente el objetivo de convertirse en campeón mundial absoluto.

Para conocer todos los detalles del enfrentamiento, los lectores también pueden consultar la previa de Léster Martínez vs. Luka Plantić, las declaraciones del boxeador guatemalteco antes de la pelea y la información del pesaje oficial, donde ambos cumplieron con el límite de la división.