El corazón de los padres de Léster Martínez estará en Los Ángeles durante la pelea por el título mundial

La emoción por ver a Léster Martínez defender por primera vez su título mundial se mezcla con una sensación de frustración para sus padres. Hermelindo Martínez y su esposa, Lucidia Tut de Maratínez, soñaban con acompañar al boxeador guatemalteco en Los Ángeles, pero finalmente tendrán que vivir desde Guatemala una noche que promete estar cargada de nervios.

“Estamos bastante nerviosos”, reconoce Hermelindo al hablar del combate que Léster sostendrá este sábado 29 de agosto frente al croata Luka Plantić.

No será una pelea más para la familia. El pugilista guatemalteco expondrá el título interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que conquistó en marzo, en uno de los desafíos más importantes de su carrera.

Un viaje que no pudo concretarse

Los padres de Léster querían estar presentes en esta ocasión especial. Hermelindo cuenta que él, su esposa y su hijo Dennis tenían la ilusión de viajar a Estados Unidos para acompañar al campeón y vivir junto a él la primera defensa de su cinturón.

Sin embargo, las gestiones para realizar el viaje no tuvieron el resultado esperado y la familia tuvo que quedarse en Guatemala.

Para Hermelindo, acostumbrado a acompañar a su hijo desde sus primeros años en el boxeo, la situación no resulta sencilla. Esta vez no podrá verlo personalmente subir al cuadrilátero, pero asegura que estará pendiente de cada movimiento.

“Él no está solo allá”, afirma.

Aunque la distancia impedirá el abrazo antes y después del combate, la familia permanece atenta a todo lo relacionado con el campeón. Las oraciones también forman parte de ese acompañamiento.

Hermelindo cuenta que junto a su esposa y el resto de la familia le piden a Dios y a la Virgen de Guadalupe que protejan al boxeador guatemalteco durante su compromiso.

Los papás de Léster siempre lo han acompañado durante su recorrido en el boxeo amateur como en el boxeo profesional. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytan)

Confianza en el campeón

El nerviosismo de los padres también está acompañado por la confianza que han construido al verlo crecer como boxeador.

Ahora Léster enfrenta una exigencia diferente. Ya no se trata solamente de conquistar un campeonato mundial, sino de defender el título que consiguió en marzo.

Su padre confía en que la experiencia acumulada durante su carrera le permitirá afrontar el desafío ante Plantić.

“Él ya sabe cómo pelear de lejos, de cerca y cómo salir adelante”, señala Hermelindo.

Esas palabras reflejan la confianza que existe dentro de la familia, incluso en medio de los nervios propios de una pelea de esta magnitud.

El sueño de ser campeón absoluto

Mientras espera la pelea, Hermelindo también mantiene intacta una ilusión que va más allá de la defensa de este sábado: ver a su hijo convertirse en campeón mundial absoluto.

“En familia, y muchas de las personas que lo siguen, lo miramos como campeón absoluto”, afirma.

Este sábado, mientras Léster busque conservar su cinturón frente a Plantić en Los Ángeles, sus padres vivirán cada asalto desde Guatemala.

No podrán estar en primera fila, pero estarán atentos a cada golpe, cada campana y cada instante de una pelea que para ellos representa mucho más que una defensa de campeonato: es otra oportunidad de acompañar, aunque sea a la distancia, al hijo que han visto construir su camino hasta convertirse en campeón mundial.