Este es el tema dedicado a Lester Martínez tras vencer a Luka Plantić y conservar su título del CMB

El boxeador guatemalteco Lester Martínez derrotó al croata Luka Plantić y conservó su cinturón de campeón mundial interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Tras la victoria, el pugilista petenero recibió un homenaje durante el Festival Chapín, celebrado en Los Ángeles, California.

Con su victoria sobre Plantić, Martínez mantuvo su récord profesional de 21 triunfos, ninguna derrota y un empate, además de acumular 17 victorias por nocaut. El resultado también significó el fin del invicto del boxeador europeo.

Durante la celebración organizada por la comunidad guatemalteca en Estados Unidos, Martínez fue recibido con música regional mexicana y un corrido dedicado a su historia, su carrera deportiva y sus raíces chapinas. La canción resaltó el orgullo de representar a Guatemala. También hizo referencia al sacrificio de los migrantes que dejan su tierra en busca de mejores oportunidades.

“Yo soy de Guatemala, soy chapín y con orgullo saludo a mi gente. A la que dejé atrás en mi tierra por buscar un mejor futuro, sigo siendo la misma persona que conocieron”, expresa uno de los versos del corrido.

La composición también destacó la motivación familiar que ha acompañado a Martínez desde sus inicios en el boxeo. “Yo salí de mi casa con una sola misión: ayudar a mis jefitos”, señala otra de las estrofas dedicadas al boxeador guatemalteco. El tema musical hizo referencia al esfuerzo, la perseverancia y los sacrificios para alcanzar el éxito lejos de casa

Martínez agradeció el homenaje: “Gracias. Ya voy, hermano, a pelear otra vez. Tenemos que estar juntos”, expresó el boxeador. Martínez se ha consolidado como una de las figuras del boxeo guatemalteco. Su trayectoria también ha fortalecido su vínculo con la comunidad guatemalteca migrante que sigue sus combates.