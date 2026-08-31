Video: Lester Martínez regresa a Guatemala invicto y con el título del CMB tras vencer a Plantić

El pugilista guatemalteco Lester Martínez arribó la madrugada de este lunes al Aeropuerto Internacional La Aurora, luego de la victoria que consiguió el sábado en el combate estelar de la velada celebrado en el Galen Center de Los Ángeles, California.

El boxeador originario de Petén derrotó al croata Luka Plantić por nocaut, resultado que le permitió retener el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y mantener su invicto en el boxeo profesional.

Con este triunfo, Martínez registra 21 victorias, cero derrotas y un empate, incluidas 17 victorias por nocaut. Estos números lo mantienen entre los referentes del boxeo guatemalteco y en la contienda por futuras oportunidades a escala mundial.

La oficina de comunicación del pugilista confirmó que el petenero regresó al país durante las primeras horas de este lunes, después de varios meses de preparación y concentración fuera de Guatemala. Tras cumplir con su compromiso en territorio estadounidense, Martínez se encuentra de nuevo en Guatemala para reunirse con su familia.

Luego de la etapa de entrenamientos y del combate frente a Plantić, Martínez aprovechará los próximos días para descansar y recuperarse. Más adelante, junto con su equipo de trabajo, analizará las opciones para continuar su carrera profesional y acercarse a una eventual oportunidad por el título mundial absoluto.