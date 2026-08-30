Lester Martínez va por Canelo o Mbilli: “Que se venga cualquiera de los dos”

Lester Martínez no perdió tiempo en mirar hacia adelante. Tras retener su título interino del CMB ante Luka Plantić el guatemalteco lanzó un mensaje directo. "Ya cumplimos con la primera defensa. Creo que estamos aptos para lo que sigue, ya sea Canelo o Mbilli que se venga el que sea" afirmó el campeón.

El camino hacia el título mundial no será inmediato. El CMB exige al menos dos defensas del cinturón interino antes de poder aspirar a una pelea por el título mundial absoluto de las 168 libras.

El panorama de la división se presenta atractivo para Lester. Saúl Canelo Álvarez se medirá ante el francés Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad Arabia Saudí en lo que será uno de los combates más importantes del año en la categoría supermediana.

El ganador de ese duelo entre Canelo y Mbilli será precisamente el rival que Lester tiene en mente. "Chapines gracias por su apoyo. Guatemala hoy defendimos lo nuestro" concluyó el campeón dejando claro que cada paso lo da representando a su país.

La hoja de ruta de Lester

Con su récord actualizado a 21 victorias 0 derrotas y 1 empate con 17 nocauts Lester Martínez se consolida como uno de los boxeadores más fuertes de la división supermediana.

El guatemalteco sabe que el trabajo apenas comienza y que cada defensa del título interino lo acerca un paso más al sueño de convertirse en campeón mundial absoluto de las 168 libras.

"Gracias Guatemala por el apoyo, esto es lo que necesitamos todos los atletas" afirmó el campeón dejando claro que cada paso que da en el ring lo da representando a toda Guatemala.