Lester Martínez va por Canelo o Mbilli: “Que se venga cualquiera de los dos”

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Lester Martínez va por Canelo o Mbilli: “Que se venga cualquiera de los dos”

El guatemalteco Léster Martínez apunta a lo más alto tras vencer a Plantić y ya tiene en mente a sus próximos rivales en la división supermediana.

Alejandra Soto

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FOTODELDÍA LOS ANGELES 30/08/2026.- Lester Martínez, de Guatemala, celebra tras ganar el combate por el título mundial interino del CMB en el peso supermediano contra Luka Plantic, de Croacia, en el Galen Center de Los Ángeles, Estados Unidos, el 29 de agosto de 2026. EFE/ Jordy Marsono

Lester Martínez, de Guatemala, celebra tras ganar el combate por el título mundial interino del CMB en el peso supermediano contra Luka Plantic, de Croacia, en el Galen Center de Los Ángeles, Estados Unidos, el 29 de agosto de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/ Jordy Marsono).

Lester Martínez no perdió tiempo en mirar hacia adelante. Tras retener su título interino del CMB ante Luka Plantić el guatemalteco lanzó un mensaje directo. "Ya cumplimos con la primera defensa. Creo que estamos aptos para lo que sigue, ya sea Canelo o Mbilli que se venga el que sea" afirmó el campeón.

El camino hacia el título mundial no será inmediato. El CMB exige al menos dos defensas del cinturón interino antes de poder aspirar a una pelea por el título mundial absoluto de las 168 libras.

El panorama de la división se presenta atractivo para Lester. Saúl Canelo Álvarez se medirá ante el francés Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad Arabia Saudí en lo que será uno de los combates más importantes del año en la categoría supermediana.

El ganador de ese duelo entre Canelo y Mbilli será precisamente el rival que Lester tiene en mente. "Chapines gracias por su apoyo. Guatemala hoy defendimos lo nuestro" concluyó el campeón dejando claro que cada paso lo da representando a su país.

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AMDEP1665. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 29/08/2026.- Lester Martínez de Guatemala celebra este sábado, al ganar la pelea por el título mundial interino peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), frente a Luka Plantic de Croacia, en el Galen Center en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Jordy Marsono

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La hoja de ruta de Lester

Con su récord actualizado a 21 victorias 0 derrotas y 1 empate con 17 nocauts Lester Martínez se consolida como uno de los boxeadores más fuertes de la división supermediana.

El guatemalteco sabe que el trabajo apenas comienza y que cada defensa del título interino lo acerca un paso más al sueño de convertirse en campeón mundial absoluto de las 168 libras.

"Gracias Guatemala por el apoyo, esto es lo que necesitamos todos los atletas" afirmó el campeón dejando claro que cada paso que da en el ring lo da representando a toda Guatemala.

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