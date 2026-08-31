“Orgulloso de vos, Lester”: las palabras de Ricardo Arjona para el boxeador guatemalteco tras defender su título interino supermediano del CMB

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“Orgulloso de vos, Lester”: las palabras de Ricardo Arjona para el boxeador guatemalteco tras defender su título interino supermediano del CMB

Léster Martínez vivió una noche histórica al defender su título interino supermediano del CMB, triunfo que motivó a Ricardo Arjona a dedicarle un mensaje al boxeador guatemalteco.

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AMDEP1665. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 29/08/2026.- Lester Martínez (d) de Guatemala se enfrenta a Luka Plantic de Croacia este sábado, en un pelea por el título mundial interino peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el Galen Center en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Jordy Marsono

Lester Martínez (d) de Guatemala se enfrenta a Luka Plantic de Croacia este sábado, en un pelea por el título mundial interino peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el Galen Center en Los Ángeles (Foto Prensa Libre: EFE)

El nombre de Guatemala brilló en el ámbito internacional gracias a la actuación del boxeador petenero Lester Martínez, quien defendió su título interino supermediano del CMB y se consolidó como campeón.

Fue el pasado 29 de agosto cuando, en una velada multitudinaria en el USC Galen Center de Los Ángeles, el guatemalteco defendió su título ante el boxeador croata Luka Plantić, a quien venció por nocaut técnico.

El triunfo de Lester Martínez generó reacciones de varias personalidades, entre ellas la del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, quien compartió un mensaje en el que expresó su orgullo por su compatriota.

Arjona, quien en anteriores ocasiones ha demostrado su apoyo al boxeador, comentó en Instagram: “Orgulloso de vos, Lester”. El intérprete de “Mi país” continuó su mensaje destacando a Martínez como un ejemplo de actitud.

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Este es el tema dedicado a Lester Martínez tras vencer a Luka Plantić y conservar su título del CMB

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FOTODELDÍA LOS ANGELES 30/08/2026.- Lester Martínez, de Guatemala, celebra tras ganar el combate por el título mundial interino del CMB en el peso supermediano contra Luka Plantic, de Croacia, en el Galen Center de Los Ángeles, Estados Unidos, el 29 de agosto de 2026. EFE/ Jordy Marsono

“Los chapines somos únicos”: Léster Martínez destaca a figuras guatemaltecas en el Festival de Marimba Paiz 2026

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“Un grande”, puntualizó Arjona en su mensaje, en el que compartió parte del discurso de Lester Martínez luego de ser anunciado como ganador del encuentro por el título interino supermediano del CMB, con el que obtuvo su victoria 21.

La parte del discurso que resaltó Arjona señala: “Chapines, gracias por su apoyo, de todo corazón. A todos los que viven y viajaron de diferentes estados para venir, a todos los que estaban en Guatemala o cualquier país y pudieron venir, no saben qué buena sensación es tenerlos acá”.

En esa velada, el boxeador logró un nocaut técnico en el décimo round y sumó su victoria 17 por nocaut. Con el resultado, Lester Martínez acumula 21 victorias, cero derrotas y un empate.

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Léster Martínez resalta a personalidades guatemaltecas

Durante la 46.ª edición del Festival de Marimba Paiz, celebrada el pasado domingo 30 de agosto, Martínez compartió un mensaje en el que habló sobre cómo son los guatemaltecos y resaltó a diversas personalidades que han puesto en alto el nombre del país.

“Los chapines somos únicos, amables, sensibles y siempre con una gran sonrisota. Y aún en los momentos difíciles, nos sentimos orgullosos de nuestras costumbres y de nuestros grandes logros”, inició su mensaje.

“El Nobel de Miguel Ángel Asturias, el oro olímpico de Adriana Ruano, los Grammy de Gaby Moreno y los conciertos del gran Ricardo Arjona. Y para mí, el orgullo de ser campeón mundial interino. Y vamos con más”, resaltó el boxeador antes de dar paso al ensamble de marimba que interpretó “Mi bella Guatemala”.

Léster Martínez regresa a Guatemala

Fue durante la madrugada de este 31 de agosto cuando el boxeador petenero regresó al país, luego de permanecer en preparación fuera de Guatemala durante varias semanas.

Ricardo Arjona felicita a Lester Martinez luego de su victoria en el CMB. (Video: Redes sociales de Ricardo Arjona)

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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