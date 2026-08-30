“Los chapines somos únicos”: Léster Martínez destaca a figuras guatemaltecas en el Festival de Marimba Paiz 2026

Guatemala continúa la celebración de la victoria del boxeador Léster Martínez, quien tuvo una destacada actuación en el encuentro por el título interino supermediano del CMB ante el croata Luka Plantić.

El encuentro terminó con el triunfo del petenero por nocaut técnico en el décimo round, con lo que mantuvo su título y le dio a Guatemala un nuevo motivo para celebrar.

Tras esta hazaña, su nombre volvió a resonar durante la 46.ª edición del Festival de Marimba Paiz, donde un mensaje en video del boxeador petenero hizo que el público aplaudiera, gritara y se emocionara.

La escena comenzó con imágenes del boxeador durante su actuación del pasado 29 de agosto en el USC Galen Center de Los Ángeles. Luego, las imágenes cambiaron y Martínez apareció frente a la cámara para hablar sobre cómo son los guatemaltecos y resaltar a diversas personalidades que han puesto en alto el nombre del país.

“Los chapines somos únicos, amables, sensibles y siempre con una gran sonrisota. Y aún en los momentos difíciles, nos sentimos orgullosos de nuestras costumbres y de nuestros grandes logros”, dijo al iniciar su mensaje.

Sus palabras dieron paso a “Mi bella Guatemala”, interpretada por Marimba Chapinlandia, Marimba Ideal, Marimba Kinich Ahau, Marimba Estrella de Guatemala y Marimba Suspiros Chapines. Bajo la dirección del maestro Allan Herrera, las agrupaciones acompañaron el homenaje al legado de las personalidades que han puesto en alto el nombre del país.

El boxeador continuó su discurso y resaltó los logros de distintos guatemaltecos: “El Nobel de Miguel Ángel Asturias, el oro olímpico de Adriana Ruano, los Grammy de Gaby Moreno y los conciertos del gran Ricardo Arjona. Y para mí, el orgullo de ser campeón mundial interino. Y vamos con más”, prometió Martínez, quien registra un récord de 21 victorias (17 nocauts), 0 derrotas y 1 empate.

“Porque Guatemala es un gran país. Por eso decimos con fuerza en el corazón, ¡es mi vida Guatemala!”, dijo Martínez y dio paso a la actuación del ensamble de marimba.

Bajo la temática “El legado vive”, esta edición destacó, a través de videos, a diversas personalidades mientras se interpretaba “Mi bella Guatemala”, entre ellas Germán Alcántara, Jaime Viñals y el propio Léster Martínez.

En el evento también participaron Yahaira Tubac, Juan Manuel, Panchorizo, William Orbaugh, Fabiola Roudha y César Augusto Gálvez Jr., quienes formaron parte del espectáculo.

En esta edición se otorgó el Galardón Grace a la Música 2026 a Sara Curruchich, como reconocimiento a su trayectoria artística y a su contribución a la proyección de la música y el talento guatemalteco dentro y fuera del país, según la Fundación Paiz.

*Con información de Alejandra Soto.

Lester Martinez forma parte a través de un video del 46 Festival de Marimba Paiz. (Video Prensa Libre: Keneth Cruz)