¿Quién es Liam Cruz, el niño de 7 años llamado “Príncipe de la Marimba” que deslumbra en el Festival de Marimba Paiz 2026?

Con tan solo siete años, Liam Cruz, el llamado “Príncipe de la Marimba”, se ha destacado en redes sociales por su talento y habilidad para interpretar la marimba, lo que lo ha llevado a grabar junto a Malacates Trebol Shop y a presentarse en la 46.ª edición del Festival de Marimba Paiz.

Nacido el 12 de febrero del 2019 y estudiante de segundo año de primaria, Liam se presentó en el escenario principal del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias junto a destacados maestros marimbistas de Marimba Chapinlandia, Marimba Ideal, Marimba Kinich Ahaú, Marimba Estrella de Guatemala y Marimba Suspiros Chapines.

En el escenario interpretó junto a los maestros “Ave Lira”, de Luis Delfino Bethancourt, una de las composiciones más complejas de ejecutar, y recibió una ovación del público. Además, acompañó a las marimbas y a los invitados, entre ellos, Yahaira Tubac en el piano y Fabiola Roudha con “Luna de Xelajú”.

La historia del llamado “Príncipe de la Marimba”

Con seguridad, sensibilidad y energía, Liam ha mostrado sus habilidades con la marimba. Originario de San Pedro Sula, Honduras, mostró interés por la música desde muy pequeño. Según su mamá, Ninoska Reyes, le gustaba imitar con la boca los sonidos de distintos instrumentos.

Reyes destaca que tanto ella como su esposo vienen de familias que aman la música. Principalmente por la familia del papá de Liam, en la que hay marimbistas, el niño estuvo rodeado de música durante gran parte del día. Al observar su interés por los instrumentos, decidieron regalarle un xilófono de juguete que disfrutaba tocar.

Cuando tenía un año, cuenta Reyes, decidieron regalarle una marimba pequeña con la que pudiera jugar. Además, le mostraban videos musicales de marimba, cuyos sonidos trataba de imitar.

Fue a los dos años cuando su abuelo paterno decidió regalarle una marimba para que pudiera aprender. “Desde los dos años mira todas las marimbas que están, entre ellas las más renombradas de aquí de Guatemala. Se fija dónde están tocando e intentaba sacar las notas, porque a esa edad ya se sabía la mayoría de notas”.

Liam Cruz, el llamado “Príncipe de la Marimba”, interpreta junto a la Marimba Chapinlandia y diversas agrupaciones de marimba, Ave Lira durante el 46 edición del Festival de Marimba Paiz. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Con la práctica y su talento, Reyes destaca que el pequeño Liam “escucha, mira el video y luego se ponía en su marimba a tocar hasta que sacaba las canciones”. Ese esfuerzo, que se ha mantenido con los años, lo ha llevado a destacar y, en esta ocasión, a compartir con reconocidos marimbistas en el Festival de Marimba Paiz 2026.

Liam ha estado rodeado de música de marimba no solo por su familia, sino también en su natal San Pedro Sula, donde, según Reyes, es un instrumento que se disfruta. Su abuelo y su papá lo han acompañado en su acercamiento a la marimba.

Su talento lo ha llevado a ser reconocido incluso en San Pedro Sula como embajador, mientras que en redes sociales ha formado una comunidad de seguidores que lo ha apodado el “Príncipe de la Marimba”.

Junto a los maestros marimbitas de Guatemala, Liam Cruz, de siete años interpretó Ave Lira durante el 46 edición del Festival de Marimba Paiz. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El talento, la energía y su habilidad para la música lo han llevado, a su corta edad, a comenzar una trayectoria musical. Recientemente colaboró con la agrupación guatemalteca Malacates Trebol Shop.

Liam participó en la interpretación de “Tus ojitos” para América resuena, un EP de la banda. Ninoska Reyes cuenta que la colaboración surgió espontáneamente: mientras publicaba un video de una interpretación de Liam, recibió un mensaje del mánager de la agrupación y quedó atónita.

“Estaba editando un video y en eso me puse a leer los comentarios. De repente veo que me había escrito el mánager de Malacates. Yo tiré mi teléfono y dije: ‘No puede ser’. Al leerlo me comentaba que estaban haciendo un EP que se llama América suena y queremos incluir a Liam. Si usted nos da permiso de incluirlo…”, comenta Reyes, quien aceptó la propuesta.

Liam Cruz, junto a sus padres durante la 46 edición del Festival de Marimba Paiz. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Cuenta que, al reunirse con la agrupación, fueron recibidos con hospitalidad y Liam tuvo la oportunidad de participar en el proyecto. “Fuimos al estudio. Le presentaron la canción a Liam. Estuvo como 10 minutos escuchándola, queriéndola tocar. Cuando Jacobo Nitsch llegó, él ya se la sabía”, comparte su mamá.

Reyes explicó que Nitsch y la agrupación le dieron algunas indicaciones y correcciones antes de llevarlo al estudio para grabar las partes de marimba que le correspondían.

Después de su colaboración con Malacates Trebol Shop y de su participación en el Festival de Marimba Paiz, la familia espera que Liam continúe presentándose en nuevos escenarios. Reyes compartió que otras agrupaciones de marimba ya se han puesto en contacto con ellos para posibles colaboraciones, por lo que esperan dar nuevas noticias próximamente.