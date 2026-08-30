Sara Curruchich recibe el Galardón Grace a la Música durante el 46 Festival de Marimba Paiz

La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias fue el recinto elegido por la Fundación Paiz para celebrar la 46 edición del Festival de Marimba Paiz, un evento esperado por multitudes y considerado por expertos en música y cultura del país como una tradición nacional.

Durante más de dos horas, ese recinto cultural reunió a más de 80 artistas guatemaltecos, quienes interpretaron distintas piezas en marimba. La celebración de este instrumento, patrimonio de la región, comenzó en 1978, cuando fue declarado Instrumento Nacional, y se reforzó 21 años después, en 1999, al ser reconocido como Símbolo Patrio, lo que consolidó su importancia en la identidad nacional.

Además, el 12 de febrero del 2015, la Organización de los Estados Americanos (OEA) declaró a la marimba de Guatemala Patrimonio Cultural de las Américas, en reconocimiento a su valor histórico, artístico y cultural en la región.

Con el lema El legado vive, la Fundación Paiz celebró la 46 edición del Festival de Marimba Paiz, que llenó de música, tradición y emoción el Teatro Nacional, abarrotado por familias, jóvenes y amantes de la música.

Los participantes

Marimba Chapinlandia, Marimba Ideal, Marimba Kinich Ahau, Marimba Estrella de Guatemala y Marimba Suspiros Chapines deleitaron a los asistentes con su calidad y sonido. Además, estuvieron acompañadas por más de 80 artistas guatemaltecos, quienes demostraron que la marimba continúa evolucionando y encontrando nuevas formas de conectar con distintas generaciones.

Artistas invitados como William Orbaugh, Malín Villagrán, Yahaira Tubac, Fabiola Roudha y César Gálvez Jr. también aportaron su calidad musical e interpretativa. Además, demostraron que la marimba sigue siendo uno de los símbolos más importantes de la identidad guatemalteca y, con su fusión artística, evidenciaron su capacidad para dialogar con diferentes estilos y expresiones musicales.

Fundación Paiz celebra el 46 Festival de Marimba Paiz en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Galardón Grace a la Música

Durante la 46 edición del Festival de Marimba Paiz se entregó el Galardón Grace a la Música, un reconocimiento instituido en el 2025 por la Fundación Paiz en honor a Graciela Andrade de Paiz, fundadora de la institución y una mujer para quien la música y la cultura ocuparon un lugar fundamental a lo largo de su vida.

“Fundación Paiz reconocerá el aporte cultural de un músico(a) nacional, que, a través de su talento y dedicación, de por lo menos 10 años de trayectoria, haya contribuido significativamente al desarrollo y difusión de la música en nuestro país y que sus valores humanos y recorrido de vida, reflejen y sean congruentes con la misión y la visión de Fundación Paiz”, indicaron los organizadores en el 2025.

Según la Fundación Paiz, el Galardón Grace a la Música fue creado para honrar al artista nacional. Por esa razón se instituyó un homenaje y reconocimiento especial que se entregará cada año durante la presentación del Festival de Marimba Paiz.

En su primera edición, en el 2025, el Galardón Grace a la Música se otorgó a Adriana González, soprano lírica que ha destacado en el mundo de la ópera y que hace brillar a Guatemala con cada una de sus interpretaciones.

Según la Fundación Paiz, el homenajeado recibirá este reconocimiento durante la presentación del Festival de Marimba Paiz, y será entregado por miembros de la familia Paiz y una personalidad musical reconocida.

Durante la 46 edición del Festival de Marimba Paiz se celebró la segunda edición del Galardón Grace a la Música, que fue otorgado a la cantautora guatemalteca de origen kaqchikel Sara Curruchich, en reconocimiento a su trayectoria artística y a su contribución a la proyección de la música y el talento guatemalteco dentro y fuera del país.

Isabel Paiz de Serra y María Regina Paiz, de la junta directiva de Fundación Paiz, entregan Galardón Grace a la Música a Sara Curruchich. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Este galardón reconoce a artistas cuya trayectoria, obra y representación del talento nacional contribuyen a elevar el nombre de Guatemala y a fortalecer su legado musical. A través de este reconocimiento, Fundación Paiz busca celebrar a quienes han logrado trascender fronteras y enriquecer, desde distintas expresiones, el patrimonio cultural del país”, indicó la Fundación Paiz.

“Estoy muy feliz y agradecida de haber recibido este reconocimiento. Para mí es un recordatorio también de que es muy importante que veamos toda la cultura, que podamos mirar la marimba y cada creación que se gesta en estos territorios. Así que me siento muy honrada con todas y todos, quienes también nos inspiran para poder seguir el camino del arte”, dijo Sara Curruchich.

Sara Curruchich recibe el Galardón Grace a la Música, un reconocimiento que honra su trayectoria y su contribución al desarrollo y difusión de la música nacional. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

La artista guatemalteca trabaja en la actualidad en varios proyectos, entre ellos, su tercer álbum de estudio, el cual prometió presentar durante los próximos meses.

“El Galardón Grace a la Música es para mí, en principio, un regalo muy grande, también es una responsabilidad de llegar a algún lugar y decir: yo soy una mujer maya kaqchikel de Guatemala y siento que no voy sola, sino que voy acompañada también de mis abuelas y ancestras. Y honrada de estos espacios de arte que también merecemos ocupar como mujeres indígenas porque somos una cultura viva, no somos parte de un museo, y estamos acá, y queremos compartir nuestra historia, nuestras alegrías, nuestras luchas, con nuestra propia voz”, concluyó.

¿Quién es Sara Curruchich?

Sara Curruchich ha dejado una huella única en la escena musical al interpretar sus canciones tanto en español como en kaqchikel.

Ha publicado dos álbumes de estudio, Somos (2019) y Mujer Indígena (2021), así como varios sencillos con los que ha cautivado a su audiencia. Además, fue la primera artista guatemalteca en utilizar el kaqchikel en la música popular para una audiencia internacional.

De acuerdo con Curruchich, su música nace de los sentimientos colectivos e individuales, la historia, la memoria, la cultura, los idiomas y las luchas de su pueblo, así como de su propia perspectiva como artista.

Sara Curruchich recibe el Galardón Grace a la Música durante la 46 edición del Festival de Marimba Paiz. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Sara Curruchich y su caminar en escenarios internacionales

Reconocida como la primera artista indígena maya con proyección internacional, Sara Curruchich está culminando una gira mundial de cuatro años con su aclamado disco Mujer Indígena (2021), que ha incluido más de 200 conciertos en 15 países de América, Europa y Asia.

Más allá de la música, Sara Curruchich es una activista comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas. Su dedicación la hizo merecedora del Premio MIAW Transforma en los MTV Awards 2021, de la posición de embajadora para el movimiento HeForShe con ONU Mujer en Guatemala y de la selección para el Ford Fellowship Foundation.

En el 2024 fue condecorada con la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa y galardonada en Estados Unidos con el Rising Tide Award en los International Folk Music Awards 2024.

Sara Curruchich se ha consolidado como una figura destacada de la música global, reconocida por su capacidad de inspirar a nuevas generaciones de artistas e integrar las raíces indígenas en la escena contemporánea internacional.

Su música combina folk, rock y sonoridades originarias, y transmite mensajes de dignidad, justicia y defensa de la vida. Además, su voz y su mensaje, impregnados de amor, conciencia, respeto y defensa de la vida en todas sus formas, la han convertido en un faro de luz y esperanza.

Su legado trasciende la música e inspira a muchos a seguir su ejemplo y comprometerse con causas que marcan la diferencia.