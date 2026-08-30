“El legado vive”: Festival de Marimba Paiz 2026 une a nuevas y pasadas generaciones a través de la música para honrar la marimba guatemalteca

El escenario de la Gran Sala Efraín Recinos, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, fue el punto de encuentro del legado musical guatemalteco. Allí, las composiciones de grandes autores se fusionaron con el talento de nuevas generaciones de artistas para rendir homenaje a la marimba y recordar que “el legado vive”.

En un recorrido por el legado de grandes compositores, artistas y figuras que hoy continúan poniendo en alto el nombre de Guatemala, el 46 Festival de Marimba Paiz reunió este 30 de agosto a más de 80 músicos, cantantes, intérpretes y bailarines. En dos funciones, el encuentro rindió homenaje al instrumento nacional del país y mostró cómo su legado permanece vivo a través de las nuevas generaciones.

En una de las principales plataformas culturales de Fundación Paiz se reunieron marimbistas, cantantes, músicos y artistas en un espectáculo en el que el público pudo apreciar que “la marimba continúa evolucionando y encontrando nuevas formas de conectar con distintas generaciones”, resalta la fundación.

El espectáculo comenzó al son del tambor y las campanas, mientras los artistas se abrían paso entre el público para presentar la Danza del Venado, a la que poco después se unió el sonido de la marimba.

Tras la presentación, el telón de la Gran Sala Efraín Recinos se abrió para presentar a Marimba Chapinlandia, Marimba Ideal, Marimba Kinich Ahau, Marimba Estrella de Guatemala y Marimba Suspiros Chapines. Bajo la dirección del maestro Allan Herrera, las agrupaciones llevaron al público por el legado musical de Guatemala.

La atención se trasladó entonces hacia las pantallas, cuando el maestro Vinicio Quezada apareció para presentar a la pianista guatemalteca Yahaira Tubac, de quien destacó que representa a las nuevas generaciones que continúan el legado del piano en Guatemala.

Yahaira Tubac regaló al público una interpretación en la que fusionó el sonido del piano con la riqueza de la marimba con Rìo Polochic

Yahaira Tubac fusiona el sonido del piano con la marimba durante la 46.ª edición del festival. (Video Prensa Libre: Keneth Cruz)

La escena volvió a transformarse cuando el presentador dio paso a un mensaje del boxeador guatemalteco Léster Martínez, quien el sábado 29 defendió su título interino supermediano del CMB. El mensaje fue recibido por el público entre aplausos y gritos.

“Los chapines somos únicos, amables, sensibles y siempre con una gran sonrisota y aun en los momentos difíciles nos sentimos orgullosos de nuestras costumbres y de nuestros grandes logros: el Nobel de Miguel Ángel Asturias, el oro olímpico de Adriana Ruano, los Grammys de Gaby Moreno y los conciertos del gran Ricardo Arjona y para mí el orgullo de ser campeón mundial interino, y vamos por más, porque Guatemala es un gran país”.

Con ese mensaje como antesala, las agrupaciones de marimba interpretaron al unísono Mi bella Guatemala, en honor a los guatemaltecos que con su talento han llevado el nombre del país más allá de sus fronteras.

Lester Martinez forma parte a través de un video del 46 Festival de Marimba Paiz. (Video Prensa Libre: Keneth Cruz)

Después, Álvaro Aguilar, de Alux Nahual, presentó la interpretación de Tristezas Quetzaltecas, de Wotzbelí Aguilar. A continuación, la composición del maestro Salomón Argueta, Llegarás a quererme, tomó el escenario del Teatro Nacional para rendir homenaje a quienes fallecieron en el accidente aéreo ocurrido el 27 de octubre de 1951 en Flores, Petén.

Entre los homenajeadosse encontraban los artistas guatemaltecos Lily Andreu Spillari de Berger, Mario Lara y Manolo Rosales. También Paco Pérez, autor de grandes melodías para marimba, entre ellas “Luna de Xelajú”, quienes dejaron este plano en aquel accidente segun recuerda un articulo de Prensa Libre.

Llegarás a quererme, es interpretada en el escenario para honrar a algunos de los artistas que construyeron un legado en el país y fallecieron en accidente aéreo ocurrido en 1951 . (Video Prensa Libre: Keneth Cruz)

Francisco Páez y Malacates Trébol Shop resaltaron que la marimba trasciende no solo generaciones, sino también fronteras, y une a Centroamérica a una sola voz. Con esa idea presentaron a Liam Cruz, el niño hondureño de 7 años llamado “Príncipe de la Marimba”.

Junto al ensamble de marimbas del Festival de Marimba Paiz, Liam se presentó para interpretar Ave Lira y conquistó al público.

Liam Cruz, el llamado “Príncipe de la Marimba”, interpreta “Ave Lira” junto al ensamble de marimbas. (Video Prensa Libre: Keneth Cruz)

Sabor a mí llego al escenario con la interpretación de Juan Manuel. Después, uno de los artistas más queridos en Guatemala, Panchorizo, celebró junto a los asistentes el legado del arte guatemalteco acompañado por la marimba, al son de Calle 12.

Panchorizo se presenta en el Centro Cultural Miguel ángel Asturias. (Video Prensa Libre: Keneth Cruz)

Piezas como Las Chancletas de Nayo Capero, Cobán y Soy de Zacapa mantuvieron el sonido de la marimba en el escenario hasta la revelación del Galardón Grace a la Música 2026, otorgado a Sara Curruchich como reconocimiento a su trayectoria artística y a su contribución a la proyección de la música y el talento guatemalteco dentro y fuera del país.

Concierto de Aranjuez con el invitado William Orbaugh y El ferrocarril de los Altos continuó la celebración antes de dar paso a la cantautora guatemalteca Fabiola Roudha, quien, junto a Marimba Chapinlandia, interpretó las canciones Morena Linda y Escuintla.

La música volvió a resonar con la presentación de Checha y su India Maya, que interpretó Flores pa’ mamá y llevó a César Augusto Gálvez Jr. a participar junto a la marimba como representante de la tercera generación de músicos.

Checha y su India Maya interpretan “Flores pa’ mamá” junto a César Augusto Gálvez Jr.. (Video Prensa Libre: Keneth Cruz)

El evento concluyó cuando los más de 80 artistas se reunieron sobre el escenario del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias para interpretar Luna de Xelajú, con Fabiola Roudha al frente de la interpretación vocal.

Con este concierto, “El Festival de Marimba Paiz nos recuerda que la tradición está viva cuando logra dialogar con las nuevas generaciones. Cada edición representa una oportunidad para descubrir nuevas formas de escuchar y vivir nuestra marimba, sin perder de vista el enorme legado que representa para Guatemala”, dijo Sonia Hurtarte, directora ejecutiva de Fundación Paiz.

Fabiola Roudha se une a Marimba Chapinlandia durante una de las presentaciones de la jornada (Video Prensa Libre: Keneth Cruz)