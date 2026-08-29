Amador Méndez noquea en 34 segundos y mantiene su invicto en la cartelera de Lester Martínez

El boxeador de raíces guatemaltecas necesitó menos de un minuto para enviar a la lona al mexicano Jonathan Martin Morales Mendez.

Amador Méndez volvió a demostrar su poder sobre el cuadrilátero. El boxeador de raíces guatemaltecas consiguió una nueva victoria por nocaut al derrotar en apenas 34 segundos al mexicano Jonathan Martin Morales Mendez, en una pelea pactada a seis asaltos dentro de la cartelera que encabeza Lester Martínez.

Méndez conectó primero un potente recto de derecha directo a la mandíbula de su rival.

Segundos después encontró la combinación definitiva con un gancho de izquierda al hígado, golpe que envió al mexicano a la lona.

Morales Mendez se hincó sobre el cuadrilátero y ya no pudo levantarse.

El árbitro inició el conteo de protección, pero el mexicano no logró continuar, por lo que el combate terminó antes de completar el primer minuto.

Con esta contundente actuación, Amador Méndez mantiene su condición de invicto y suma una nueva victoria en una noche especial, al compartir cartelera con el guatemalteco Lester Martínez en Los Ángeles.