Lester Martínez vs. Luka Plantić: hora de la pelea estelar y quiénes completan la cartelera

Lester Martínez y Luka Plantić protagonizarán el combate estelar este sábado 29 de agosto en el USC Galen Center de Los Ángeles. El guatemalteco realizará la primera defensa de su título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en uno de los compromisos más importantes de su carrera.

El duelo tendrá un atractivo adicional: ninguno de los dos conoce la derrota como profesional. Martínez llega con 20 victorias, 16 por nocaut, y un empate, mientras que Plantić suma 13 triunfos, 10 de ellos antes del límite, por lo que ambos expondrán su invicto sobre el ring.

Antes del esperado choque se disputarán nueve peleas que completan la velada en Los Ángeles. El evento comenzará a las 17.30 horas de Guatemala, mientras que Martínez y Plantić subirían al ring entre las 20 y 21 horas.

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El combate coestelar también enfrentará a dos boxeadores invictos. Najee Lopez, con marca de 16-0 y 13 nocauts, se medirá con Juan Carrillo, quien registra 15 victorias, 11 de ellas antes del límite, en la categoría semipesada.

Cartelera completa

Los horarios son aproximados y pueden variar según el desarrollo de la velada.

José Mejía García vs. Aram Ter-Martirosyan — Pluma (4 rounds)

Ramón Ordoñez vs. Rafael Alejandro Ibarra Pérez — Pluma (4 rounds)

Hugo Amador Méndez vs. Jonathan Martín Morales Méndez — Ligero (6 rounds)

Malachi Rush vs. Semaj Thomas — Superwelter (6 rounds)

Emilio García vs. Luis Guerrero García — Welter (6 rounds)

Luis Torres Valenzuela vs. Jordan White — Ligero (10 rounds)

Weljon Mindoro vs. Carlos Ocampo — Mediano (10 rounds)

Ramón Cárdenas vs. Leonardo Carrillo — Supergallo (10 rounds)

Najee Lopez vs. Juan Carrillo — Semipesado (10 rounds)

Lester Martínez vs. Luka Plantić — Campeonato Mundial Interino WBC Supermediano (12 rounds)