Fútbol Nacional
Comunicaciones vs. Municipal: estos son los convocados para el clásico 338
Comunicaciones y Municipal disputarán este sábado, a las 19 horas, el clásico 338 en el estadio Cementos Progreso, por la sexta jornada del Apertura 2026, con novedades en sus convocatorias.
Comunicaciones y Municipal protagonizarán este sábado el clásico 338 del fútbol guatemalteco en el Estadio Cementos Progreso por la sexta jornada del Torneo Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila).
Comunicaciones y Municipal se enfrentan este sábado, a las 19 horas, en el estadio Cementos Progreso, en la edición 338 del clásico nacional y uno de los duelos más atractivos de la sexta jornada.
Municipal llega segundo con 12 puntos, producto de cuatro victorias y una derrota. Los escarlatas buscarán imponerse de visita para mantenerse cerca del líder Antigua GFC.
Comunicaciones ocupa la sexta posición con siete unidades y necesita ganar en casa para acercarse a los primeros lugares. Los cremas suman dos victorias, un empate y dos derrotas.
Ambos equipos presentan novedades en sus convocatorias. Municipal recupera a José Carlos “el Flaco” Martínez tras varios meses lesionado, mientras que en Comunicaciones regresa el portero Fredy Pérez.
Convocados de Comunicaciones
- Porteros: Arnold Barrios y Fredy Pérez
- Defensas: David Prada Diego Santis Elsar Martín Emerson Raymundo Kevin Grijalva y Nicolás Olivera
- Medios: Brayam Castañeda Jonathan Moncada Karel Espino Marco Domínguez Samuel Camacho y Stheven Robles
- Delanteros: Axel de la Cruz Andersson Ortíz Dairon Reyes Dewinder Bradley Iván García y Omar Duarte
Convocados de Municipal
- Porteros: Braulio Linares y Kenderson Navarro
- Defensas: César Calderón José Morales Aubrey David Carlos Aguilar y José Mena
- Medios: Rodrigo Saravia Rudy Barrientos Pedro Altán Yunior Pérez Cristian Hernández y Jonathan Franco
- Delanteros: Erik López Erick Japa Rudy Muñoz José Martínez Jefry Bantes César Archila John Méndez y Alejandro Cabeza
El clásico 338 entre Comunicaciones y Municipal se disputará este sábado a las 7:00 PM en el Estadio Cementos Progreso en lo que promete ser una noche de alta intensidad entre dos de los clubes más grandes del fútbol guatemalteco en el Apertura 2026.