Comunicaciones vs. Municipal: estos son los convocados para el clásico 338

Comunicaciones y Municipal se enfrentan este sábado, a las 19 horas, en el estadio Cementos Progreso, en la edición 338 del clásico nacional y uno de los duelos más atractivos de la sexta jornada.

Municipal llega segundo con 12 puntos, producto de cuatro victorias y una derrota. Los escarlatas buscarán imponerse de visita para mantenerse cerca del líder Antigua GFC.

Comunicaciones ocupa la sexta posición con siete unidades y necesita ganar en casa para acercarse a los primeros lugares. Los cremas suman dos victorias, un empate y dos derrotas.

Ambos equipos presentan novedades en sus convocatorias. Municipal recupera a José Carlos “el Flaco” Martínez tras varios meses lesionado, mientras que en Comunicaciones regresa el portero Fredy Pérez.

Convocados de Comunicaciones

Porteros: Arnold Barrios y Fredy Pérez

Defensas: David Prada Diego Santis Elsar Martín Emerson Raymundo Kevin Grijalva y Nicolás Olivera

Medios: Brayam Castañeda Jonathan Moncada Karel Espino Marco Domínguez Samuel Camacho y Stheven Robles

Delanteros: Axel de la Cruz Andersson Ortíz Dairon Reyes Dewinder Bradley Iván García y Omar Duarte

PL / Comunicaciones

Convocados de Municipal

Porteros: Braulio Linares y Kenderson Navarro

Defensas: César Calderón José Morales Aubrey David Carlos Aguilar y José Mena

Medios: Rodrigo Saravia Rudy Barrientos Pedro Altán Yunior Pérez Cristian Hernández y Jonathan Franco

Delanteros: Erik López Erick Japa Rudy Muñoz José Martínez Jefry Bantes César Archila John Méndez y Alejandro Cabeza

PL / Rojos de Municipal

El clásico 338 entre Comunicaciones y Municipal se disputará este sábado a las 7:00 PM en el Estadio Cementos Progreso en lo que promete ser una noche de alta intensidad entre dos de los clubes más grandes del fútbol guatemalteco en el Apertura 2026.