Liga Nacional: cuándo y a qué hora se juegan los partidos de la jornada 6 del Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 disputará este fin de semana su jornada 6, que tendrá como principal atractivo el Clásico 338 entre Comunicaciones y Municipal. Además, habrá encuentros importantes para las aspiraciones de los equipos.

La actividad comenzará este viernes, cuando Suchitepéquez reciba a Cobán Imperial a las 20 horas en el estadio Carlos Salazar Hijo. Será un duelo entre dos equipos necesitados de resultados positivos y que no han comenzado de la mejor manera el campeonato.

El conjunto venado aún no conoce la victoria después de cinco fechas y buscará su primer triunfo del certamen para no agravar su crisis deportiva. Cobán Imperial intentará sumar su segunda victoria del torneo en un duelo entre los dos últimos clasificados de la tabla.

El sábado se disputarán dos encuentros. A las 15 horas, Guastatoya recibirá a Marquense en el estadio David Cordón Hichos. Los pecho amarillo buscarán regresar a la senda del triunfo tras caer en la jornada anterior, mientras que los leones intentarán conseguir su tercera victoria consecutiva y escalar posiciones en la clasificación.

A las 19 horas, Comunicaciones recibirá a Municipal en el Clásico 338. Los cremas buscarán aprovechar su condición de local y sumar tres puntos en un torneo que han comenzado de manera irregular. Además, intentarán darle una alegría a su afición frente a su máximo rival. Los escarlatas buscarán la victoria para dejar atrás el amargo sabor de su temprana eliminación de la Copa Centroamericana y reafirmar sus aspiraciones en el campeonato local.

La jornada continuará el domingo con tres partidos. A las 15 horas, San Pedro enfrentará a Antigua GFC. Los shecanos han tenido un destacado inicio de torneo y se han mostrado fuertes como locales, por lo que buscarán su cuarto triunfo del campeonato. Enfrente tendrán al líder del certamen los coloniales, que intentará mantener su buen momento y conservar la cima de la clasificación. Ambos equipos buscarán las tres unidades para mantenerse en los primeros puestos de la tabla.

A las 17 horas, Aurora recibirá a Malacateco en el estadio Cementos Progreso. El conjunto aurinegro intentará continuar su ascenso en la clasificación, mientras que los toros llegan motivados tras conseguir su primera victoria del campeonato y buscarán prolongar ese buen momento.

La sexta jornada concluirá en el estadio Mario Camposeco, donde Xelajú MC recibirá al Deportivo Mixco. El encuentro está programado para las 19 horas y enfrentará a dos equipos que buscan recuperarse después de sus eliminaciones en la Copa Centroamericana.

Tanto quetzaltecos como mixqueños han tenido un inicio irregular en el torneo local, por lo que los tres puntos serán importantes para recuperar confianza y acercarse a los primeros puestos de la clasificación.