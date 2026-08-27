Futbol nacional queda de rodillas: Guatemala pierde una plaza en la Copa Centroamericana

El futbol guatemalteco quedó de rodillas en el escenario internacional. Municipal, Xelajú MC, Antigua GFC y Deportivo Mixco, los cuatro representantes de Guatemala en la Copa Centroamericana de Concacaf 2026, fueron incapaces de superar la fase de grupos y dejaron una conclusión difícil de maquillar: el futbol nacional todavía está lejos del nivel necesario para competir de manera consistente en la región.

Cuatro equipos tuvieron la oportunidad de defender el nombre de Guatemala en la Copa Centroamericana y ninguno logró avanzar. El fracaso no puede explicarse únicamente por partidos puntuales o circunstancias particulares. Los resultados reflejan las dificultades que arrastra el futbol de Guatemala cuando sale de sus fronteras y se enfrenta a rivales que exigen mayor intensidad, preparación y capacidad competitiva.

Y esta vez el costo no será solamente deportivo.

Guatemala pierde una plaza para la Copa Centroamericana

Hace apenas un año, Concacaf había otorgado a Guatemala una plaza adicional para la Copa Centroamericana, después de que Xelajú MC llegara a la final de la edición 2025.

El resultado del equipo quetzalteco permitió que el país pasara a tener cuatro representantes en la siguiente edición. Era una oportunidad importante para que el futbol guatemalteco demostrara que podía aprovechar el crecimiento de sus clubes y consolidar una mayor presencia internacional.

Pero ocurrió exactamente lo contrario.

Municipal, Xelajú MC, Antigua GFC y Deportivo Mixco quedaron eliminados en la primera ronda y Guatemala perderá ese beneficio para la próxima edición. En la Copa Centroamericana 2027, el país volverá a contar únicamente con tres plazas.

El retroceso es evidente: una oportunidad ganada gracias al rendimiento internacional de Xelajú MC no pudo ser sostenida por el resto de los clubes.

Ningún club guatemalteco estará en la Copa de Campeones

El golpe para Guatemala todavía es mayor porque ninguno de sus representantes consiguió avanzar hasta las posiciones que otorgan acceso a la Copa de Campeones Concacaf 2027.

Esto significa que el futbol guatemalteco perderá presencia en el principal torneo de clubes de la región y tendrá que observar desde fuera una competencia en la que anteriormente buscaba ganar protagonismo.

La eliminación de los cuatro equipos también coloca a Guatemala en una situación poco favorable frente a otras asociaciones centroamericanas. El país termina compartiendo el mal resultado de esta edición con Nicaragua y Belice, cuyos clubes tampoco consiguieron superar la fase de grupos.

Para un futbol que pretende crecer internacionalmente, estar en este grupo debería ser motivo suficiente para encender las alarmas.

El ranquin de Concacaf, otra amenaza

El problema no termina con pasar de cuatro a tres plazas.

Los malos resultados también afectan las posibilidades de Guatemala en el ranquin de Concacaf. Si los clubes nacionales continúan acumulando eliminaciones tempranas, el país tendrá cada vez menos oportunidades de sumar puntos y defender su posición.

Y ahí aparece un escenario todavía más preocupante: una continuidad de malos resultados podría poner en riesgo futuras plazas para la Copa Centroamericana.

Perder una cuarta plaza ya representa un retroceso. Llegar eventualmente a solo dos representantes significaría reducir todavía más las posibilidades de que los clubes guatemaltecos acumulen experiencia, puntos y protagonismo en torneos internacionales.

Hace un año, Xelajú MC abrió una puerta al llegar a la final y permitir que Guatemala obtuviera una plaza adicional. Un año después, esa ventaja desapareció.