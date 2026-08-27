Xelajú MC: “Toca recuperarme y volver”, el mensaje de Antonio López tras conocer el diagnóstico de su fuerte lesión

Xelajú MC no solo quedó fuera de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026. La eliminación dejó una consecuencia todavía más preocupante para el proyecto de Roberto Hernández: Antonio De Jesús López estará alejado de las canchas después de sufrir una fractura en la clavícula derecha.

El mediocampista apenas pudo participar unos minutos en el encuentro ante Luis Ángel Firpo. Una acción desafortunada terminó con López en el césped tras una fuerte entrada y una mala caída. El cuerpo médico ingresó inmediatamente para atenderlo y, ante la imposibilidad de continuar, el futbolista abandonó el terreno de juego al minuto siete.

La lesión obligó a inmovilizarle el brazo con un cabestrillo y, una vez finalizado el compromiso, fue trasladado a un centro asistencial para determinar el alcance del golpe. Los exámenes confirmaron la fractura de la clavícula derecha.

El diagnóstico supone un nuevo problema para el técnico quetzalteco. López es uno de los futbolistas que forman parte del engranaje que Hernández busca consolidar y su ausencia obligará al entrenador a modificar alternativas en el armado del equipo.

Un largo camino de recuperación

En principio, el cuerpo médico descartó la necesidad de una intervención quirúrgica. Sin embargo, el jugador deberá someterse a nuevas evaluaciones para establecer cómo evolucionará la lesión.

La estimación inicial es que López podría permanecer entre dos y tres meses fuera de competencia. El período podría variar dependiendo de su recuperación y de los resultados de los próximos controles.

Para Xelajú, esto significa perder a un jugador importante durante una etapa en la que el equipo necesita respuestas después de su fracaso en el torneo internacional.

El reto para Hernández será encontrar rápidamente una solución. La lesión de López no solo reduce las opciones disponibles, también obliga a replantear parte del funcionamiento de un equipo que ya recibió un duro golpe en el plano internacional.

Xelajú tendrá ahora que pasar página, pero lo hará con dos problemas sobre la mesa: una eliminación que evidencia sus dificultades para competir fuera de Guatemala y una baja que puede pesar durante buena parte de los próximos meses.

Chucho se pronuncia

El mediocampista se pronunció en sus redes sociales dejando un mensaje donde lamenta su lesión y la eliminación del equipo de la Copa Centroamericana acompañado de una imagen de la radiografía donde se ve la fractura que sufrió frente al Luis Ángel Firpo.

“Siempre dejo todo en la cancha, nunca sabes cuando será tu último partido. Duele dejar al equipo de esa manera, pero Dios sabe porque hace las cosas, ahora toca recuperarme y volver a dejarlo todo como siempre lo he hecho y lo seguiré realizando. Aquí nadie pone excusas no cumplimos el primer objetivo, pero este equipo no se va a rendir no va a bajar los brazos y lucharemos para regresar a este torneo”, escribió en su cuenta de Instagram.