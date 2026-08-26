Se consuma el fracaso: Xelajú queda eliminado de la Copa Centroamericana tras empatar ante Firpo

El recuerdo del subcampeonato conseguido en la Copa Centroamericana 2025 quedará como el mejor capítulo reciente de Xelajú MC en el torneo regional. En la edición actual, el conjunto superchivo no pudo repetir aquella actuación y quedó eliminado en la fase de grupos.

Xelajú empató anoche 1-1 ante Luis Ángel Firpo de El Salvador, en el estadio Cementos Progreso, y se quedó sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Los dirigidos por Roberto Hernández necesitaban una goleada para mantener vivo el sueño de la clasificación, pero no lograron concretar la hazaña.

El equipo quetzalteco comenzó el encuentro con la ilusión de conseguir el triunfo y tomó ventaja apenas al minuto 11. Diego Casas apareció para marcar el 1-0 y encender la esperanza de los aficionados superchivos.

Sin embargo, Firpo respondió rápidamente. Al minuto 21, Diego Ortez consiguió el empate después de una jugada en la que la defensa de Xelajú no logró despejar el balón.

El marcador ya no se movió y el 1-1 terminó por sentenciar la eliminación del conjunto guatemalteco.

¡La presión rinde frutos para L.A. Firpo! ⚽ pic.twitter.com/QqjyTkTrNn — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 27, 2026

Un torneo de altibajos

Xelajú comenzó su participación con una derrota 1-0 ante Liga Deportiva Alajuelense en Costa Rica. En la segunda jornada sufrió un duro golpe al caer 5-2 frente a Plaza Amador, en Panamá.

Su única victoria llegó en casa contra Diriangén, al que derrotó 2-0. El empate ante Firpo completó su participación con cuatro puntos de 12 posibles.

Con los resultados de la última jornada, Alajuelense terminó líder del grupo con nueve puntos, seguido por Firpo con siete y Plaza Amador con seis. Xelajú ocupó el cuarto lugar con cuatro unidades, mientras que Diriangén finalizó quinto con tres puntos.

De esta manera, el equipo superchivo se despide de una competencia en la que no pudo acercarse al rendimiento que lo llevó a disputar la final de la edición anterior.