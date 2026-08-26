Tres participaciones y tres eliminaciones: ¿le queda grande la Copa Centroamericana a Municipal?

Municipal volvió a quedar en deuda con su afición en competencias internacionales. Una vez más, el conjunto rojo no logró trascender en la Copa Centroamericana y consumó otro fracaso en el certamen centroamericano. Lo más preocupante para la institución escarlata es que, en sus tres participaciones consecutivas, nunca ha conseguido superar la fase de grupos.

El cuadro carmesí es una de las instituciones más importantes del futbol guatemalteco. Con 33 títulos de Liga Nacional, es el equipo más laureado del país, con una corona más que su eterno rival, Comunicaciones. Además, en los últimos años ha sido protagonista en el ámbito local: disputó cuatro de las últimas cinco finales y alcanzó tres de forma consecutiva, lo que demuestra regularidad y competitividad en el torneo nacional.

Sin embargo, esa solidez en el campeonato local no se ha trasladado al escenario internacional. A Municipal le ha pesado la jerarquía de los rivales centroamericanos y ha sido incapaz de dar el salto de calidad necesario para competir en instancias decisivas. Los números reflejan esa realidad: en las ediciones del 2024, del 2025 y del 2026 de la Copa Centroamericana, el club fue eliminado en la fase de grupos.

La frustración de la afición quedó evidenciada tras el empate frente a Motagua en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, resultado que significó la eliminación roja. Al finalizar el encuentro, los aficionados expresaron su descontento con silbidos y abucheos por el rendimiento del equipo y porque consideran que varios jugadores no han respondido a las exigencias de uno de los clubes más grandes y tradicionales del futbol guatemalteco.

Municipal aún no sabe lo que es disputar una ronda de eliminación directa en la Copa Centroamericana. En cada una de sus participaciones se ha quedado en la fase de grupos, cerca de la clasificación, pero sin lograr el objetivo. En esta última edición dependía de sí mismo y tenía la ventaja de cerrar como local. Sin embargo, no aprovechó esa condición y dejó escapar puntos importantes en casa, lo que terminó siendo determinante en su eliminación.

El cuadro escarlata volvió a confirmar que la Copa Centroamericana le ha quedado grande en los últimos años. A pesar de ser el club más ganador y uno de los más importantes del futbol guatemalteco, el equipo rojo no ha trasladado su dominio local al plano internacional, donde suma tres eliminaciones consecutivas en la fase de grupos.

La falta de resultados ante rivales centroamericanos evidencia que la institución escarlata sigue sin encontrar la fórmula para trascender fuera de Guatemala y mantiene una deuda con su afición, que esperaba ver al club competir y avanzar a instancias decisivas del torneo.

TRES PARTICIPACIONES TRES ELIMINACIONES

Copa Centroamericana 2024

Municipal integró el Grupo D junto con Saprissa, Real Estelí, Managua FC y Guanacasteca. El conjunto escarlata finalizó en la tercera posición con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. De esta manera, quedó eliminado de la competición centroamericana.

Copa Centroamericana 2025

En la edición del 2025, ya bajo la gestión de Mario Acevedo, Municipal volvió a quedarse a las puertas de la clasificación. Compartió el Grupo B con Sporting San Miguelito, Real España, Diriangén y Herediano. Finalizó de nuevo en la tercera posición con seis puntos, producto de dos victorias y dos derrotas.

Fue la ocasión en la que más cerca estuvo de avanzar, pero la diferencia de goles terminó condenándolo. Un gol más le habría permitido acceder a la siguiente ronda, aunque finalmente volvió a quedar eliminado en la fase de grupos.

Copa Centroamericana 2026

En la edición del 2026, Municipal fue ubicado en el Grupo D junto con Verdes FC, Cartaginés, Motagua y FAS. Una vez más, el equipo rojo fracasó en su intento por avanzar y terminó en la tercera posición con cinco puntos, por detrás de los representantes de Honduras y Costa Rica, que obtuvieron los boletos a la siguiente fase.

La eliminación resultó más dolorosa porque el cuadro escarlata llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo. Una victoria en casa lo clasificaba a la siguiente ronda, pero empató y desaprovechó la oportunidad ante su afición. El resultado confirmó otro revés internacional y extendió una racha negativa para la institución.

Una asignatura pendiente

Mientras Municipal continúa como uno de los equipos más dominantes del futbol guatemalteco, su rendimiento internacional sigue siendo una asignatura pendiente. La Copa Centroamericana ha evidenciado una brecha entre el éxito local y la capacidad de competir fuera de Guatemala.

Tres participaciones consecutivas, tres eliminaciones en la fase de grupos y ninguna clasificación a las rondas de eliminación directa son cifras que contrastan con la historia del club. La deuda con su afición permanece abierta y la exigencia será cada vez mayor para una institución acostumbrada a competir por títulos en Guatemala, pero que todavía no logra trascender en el escenario centroamericano.