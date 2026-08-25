Municipal vuelve a quedar eliminado de la fase de grupos de la Copa Centroamericana

Municipal volvió a despedirse de la Copa Centroamericana 2026 sin superar la fase de grupos.

El conjunto rojo empató 1-1 contra Motagua en el estadio de El Trébol y quedó eliminado del torneo regional por tercer año consecutivo.

Los dirigidos por Mario Acevedo estaban obligados a ganar para mantener sus posibilidades de clasificación, pero se encontraron con un Motagua ordenado, que supo defender su ventaja y complicó las intenciones del campeón guatemalteco.

El conjunto hondureño se adelantó al minuto 36. Rodrigo de Olivera recibió el balón en el centro del área y, sin mayor oposición, venció al guardameta Braulio Linares para colocar el 1-0.

¡¡BATIZ ESTABA SOLO CON EL CABEZAZO PARA QUE RODRIGO DE OLIVEIRA PONGA EL 1-0 Y SILENCIE EL TRÉBOL!!🔵🦅



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Municipal tuvo que reaccionar y durante buena parte del encuentro buscó el gol que le permitiera mantenerse con vida en la competencia. La insistencia encontró premio al minuto 76, cuando Erik López aprovechó un centro dentro del área y envió el balón al fondo de la portería para establecer el 1-1.

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El empate, sin embargo, no le servía a Municipal. Los rojos necesitaban la victoria para avanzar a los cuartos de final y, pese a sus intentos en el tramo final, no consiguieron el gol de la clasificación.

En el otro encuentro del Grupo D, Cartaginés derrotó 2-0 al FAS de El Salvador. Con ese resultado, el conjunto costarricense terminó primero del grupo con ocho puntos, mientras que Motagua también sumó ocho unidades, pero quedó segundo por diferencia de goles.

Municipal finalizó en la tercera posición con seis puntos y quedó nuevamente fuera de la pelea por el título regional.

La eliminación prolonga una racha que empieza a convertirse en una deuda internacional para el club escarlata. Municipal no ha conseguido superar la fase de grupos en las ediciones de los torneos regionales de 2024, 2025 y 2026.

El empate frente a Motagua cerró así otra participación internacional sin la clasificación esperada y dejó al campeón guatemalteco obligado a esperar una nueva oportunidad para intentar romper esta seguidilla de eliminaciones.