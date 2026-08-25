Lester Martínez y Luka Plantić protagonizan su primer cara a cara antes de la pelea por el título

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Lester Martínez y Luka Plantić protagonizan su primer cara a cara antes de la pelea por el título

Guatemala y Croacia ya midieron miradas en Los Ángeles, a pocos días del esperado combate en el Galen Center.

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Lester Martínez y Luka Plantić protagonizan su primer cara a cara en Los Ángeles, donde ambos se preparan para disputar el título interino supermediano del CMB. (Foto Prensa Libre: ProBox)

Lester Martínez y Luka Plantić ya tuvieron su primer cara a cara en Los Ángeles, un momento que elevó la expectativa por el combate que ambos protagonizarán este sábado 29 de agosto en el Galen Center.

El guatemalteco pondrá en juego por primera vez su título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al invicto croata.

El encuentro permitió observar por primera vez de cerca a los protagonistas de una pelea entre dos boxeadores que llegan sin derrotas. Martínez presenta un récord de 20 victorias, 16 por nocaut, y un empate, mientras que Plantić suma 13 triunfos, 10 de ellos por la vía rápida.

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La pelea tendrá además un ingrediente especial: será la primera defensa del cinturón que Martínez conquistó en marzo frente a Immanuwel Aleem.

El petenero llega a esta cita con la intención de consolidarse en la división de las 168 libras, mientras que el croata buscará aprovechar la oportunidad más importante de su carrera para arrebatarle el título.

Lester Martínez y Luka Plantic sostienen el primero careo antes de la pelea. (Foto Prensa Libre: ProBox)

El primer cara a cara ya quedó para la fotografía. Ahora, la mirada de ambos está puesta en la noche del sábado, cuando Guatemala y Croacia se encontrarán sobre el cuadrilátero con un título mundial interino en juego.

La cartelera será transmitida por ProBoxTV.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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