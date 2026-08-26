“Es un duro golpe”: Mario Acevedo reacciona tras la eliminación de Municipal en la Copa Centroamericana

Municipal sumó un nuevo capítulo negativo en su historial internacional al empatar 1-1 frente al Motagua de Honduras en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol. El resultado dejó eliminado al conjunto escarlata de la competencia centroamericana.

Los rojos estaban obligados a ganar para avanzar a la siguiente ronda, pero se quedaron cortos en su objetivo y consumaron otro fracaso fuera de las fronteras guatemaltecas.

A pesar del apoyo de sus aficionados durante los 90 minutos, el equipo carmesí no encontró la fórmula para imponerse y se despidió del certamen en casa. Municipal terminó en la tercera posición de su grupo, por detrás del Cartaginés de Costa Rica y del Motagua de Honduras, y quedó eliminado en la fase de grupos.

Al concluir el encuentro, la afición expresó su descontento con abucheos al equipo, reflejo de la frustración por otra eliminación internacional y por la falta de trascendencia del club en estas competencias durante las últimas décadas.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador nicaragüense Mario Acevedo reconoció el golpe que representa la eliminación para la institución, aunque destacó la entrega de sus jugadores. “No estoy nada satisfecho porque el objetivo no se alcanzó. Es un duro golpe porque estábamos enfocados en pasar a la siguiente ronda. No tengo nada que reprocharle a mi equipo, que hizo un gran esfuerzo dentro de la cancha. La peleó en todo momento y dejó todo sobre el terreno de juego”. expreso Acevedo

Acevedo también consideró que Municipal hizo méritos suficientes para quedarse con la victoria y señaló que el resultado afectó anímicamente al grupo. “Hicimos un encuentro en el que fuimos superiores al rival. Anímicamente es un golpe para nosotros, pero este es un plantel maduro, con jugadores de mucha experiencia”. indico el técnico carmesí.

El técnico confía en que la experiencia del grupo será clave para superar el momento y enfocarse en los objetivos que aún tiene el equipo durante la temporada.

Finalmente, el entrenador rojo aseguró que no hay tiempo para lamentaciones, ya que Municipal deberá concentrarse en su próximo compromiso del campeonato nacional. “No podemos sentarnos a lamentarnos. Hay que levantar la cabeza. Estamos tristes por el resultado, pero debemos ver hacia adelante. En cuatro días tenemos el clásico y tenemos que prepararnos de la mejor manera”. menciono Acevedo.

Con la eliminación consumada, Municipal deberá concentrar sus esfuerzos en el torneo local, donde buscará recuperar la confianza de su afición. La despedida internacional vuelve a dejar interrogantes sobre la capacidad del conjunto escarlata para competir con éxito fuera de Guatemala, una deuda pendiente para una de las instituciones más ganadoras del futbol nacional.