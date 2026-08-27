El vergonzoso fracaso del futbol guatemalteco: cuatro equipos eliminados y una crisis que ya no se puede esconder

El futbol guatemalteco volvió a quedar en evidencia en el escenario internacional. Municipal, Xelajú MC, Antigua GFC y Deportivo Mixco fueron incapaces de superar la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf y terminaron convertidos en una burla para la región. Cuatro representantes, cuatro fracasos y una nueva señal de alarma sobre el declive de un balompié que cada vez compite menos y se conforma con presumir grandeza dentro de sus fronteras.

La crisis ya no es exclusiva de los clubes. También alcanza a las selecciones nacionales, que han fracasado en sus respectivos torneos y confirman un deterioro generalizado. Guatemala dejó de ser protagonista y se ha convertido en uno de los peores exponentes de la región.

En el torneo local, los equipos parecen intocables. Se sienten invencibles ante rivales de menor nivel, pero cuando toca salir al exterior, la realidad los golpea: futbol pobre, pocas ideas, jugadores nacionales acomodados que parecen sentirse intocables y extranjeros que, cuando deben demostrar por qué fueron contratados, terminan siendo uno más.

Municipal, otra vez sin respuestas

Después de conquistar el título nacional, Municipal llegaba con la asignatura pendiente de romper su maldición internacional. Terminó invicto, pero nuevamente eliminado en la fase de grupos. Ya son tres ediciones consecutivas sin avanzar.

Su única victoria fue ante Verdes de Belice. Después falló en El Salvador frente al FAS, con empate 1-1, y sufrió dos tropiezos en casa: 1-1 contra Cartaginés y 1-1 ante Motagua. La grandeza que presume en Guatemala vuelve a diluirse cuando cruza la frontera.

“El objetivo no se alcanzó. Es un duro golpe porque estábamos enfocados en pasar a la siguiente ronda. No tengo nada que reprocharle a mi equipo, que hizo un gran esfuerzo dentro de la cancha”, exclamó tras la eliminación el técnico Mario Acevedo.

CSD Municipal 🆚 FC Motagua



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Xela, ni la sombra

Muy lejos quedó aquel Xelajú MC dirigido por Amarini Villatoro, un equipo efectivo que alcanzó la final. Roberto Hernández recibió la responsabilidad de mantener ese nivel, pero desdibujó al conjunto superchivo. Xela pasó de ser un equipo por vencer a parecer un club pequeño: sin ideas, sin contundencia y con una pobre respuesta futbolística.

Sin trascendencia

Antigua GFC, el último bicampeón y candidato a poner la cara por Guatemala, volvió a decepcionar. La última gran actuación internacional llegó con Javier López, quien llevó a los coloniales a una semifinal y los clasificó a la Copa de Campeones. Con Mauricio Tapia nuevamente al mando, Antigua repitió el fracaso de la edición anterior y ni siquiera hizo respetar su casa ante Real Estelí y Marathón.

Derecho de piso

Deportivo Mixco tenía menos argumentos. En su primera experiencia internacional enfrentó a Olimpia y Saprissa, dos gigantes regionales, y perdió ambos partidos. Su participación dejó claro que la institución todavía está lejos de la exigencia internacional.

Los cuatro quedaron fuera prematuramente. Mientras Real Estelí crece, Alianza recupera protagonismo y Saprissa y Olimpia mantienen su peso, Guatemala se estanca. El futbol nacional necesita dejar de creerse invencible en casa y comenzar a asumir que la crisis ya no puede esconderse.