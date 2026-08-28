Comunicaciones vs. Municipal: día, hora y dónde ver el primer Clásico del Apertura 2026

Este fin de semana se disputará la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, jornada que tendrá como principal atractivo uno de los encuentros más esperados de la fase regular: el primer Clásico Nacional de la temporada.

Comunicaciones y Municipal se enfrentarán en el estadio Cementos Progreso en una nueva edición del partido más importante del futbol guatemalteco. Será el clásico número 338 entre los dos equipos más tradicionales y ganadores del balompié nacional.

En este primer clásico del certamen, Comunicaciones será local y buscará una victoria con el respaldo de la afición crema para sumar tres puntos de gran importancia.

El conjunto crema, dirigido por Marco Antonio "Fantasma" Figueroa, llega a este compromiso tras caer como visitante frente a Antigua GFC en la jornada anterior. Ahora intentará regresar a la senda del triunfo. Comunicaciones ocupa la sexta posición de la tabla con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y dos derrotas.

Municipal afronta el encuentro como colíder del torneo con 12 unidades, gracias a cuatro victorias y una derrota. Los rojos buscarán imponerse en el clásico y darle una alegría a su afición tras la reciente eliminación en la fase de grupos de la Copa Centroamericana. Ambos conjuntos buscarán la victoria desde el primer minuto en un encuentro de pronóstico reservado.

DÍA, HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO

El encuentro entre Comunicaciones y Municipal, correspondiente a una nueva edición del Clásico Nacional, se disputará este sábado 29 de agosto en el estadio Cementos Progreso, a las 19 horas. El partido podrá verse por la señal de Fox Sports. Además, se podrá seguir el minuto a minuto y las incidencias en la cobertura en vivo de Prensa Libre y DataFactory.