Torneo Apertura 2026: estos fueron los resultados de la fecha 6, en la que Comunicaciones profundizó su crisis

Este fin de semana se disputó la jornada seis del Torneo Apertura 2026 del futbol guatemalteco, que dejó 22 goles, para un promedio superior a tres anotaciones por partido. Los resultados provocaron movimientos en la parte alta y baja de la tabla de posiciones.

Comunicaciones sumó su segunda derrota consecutiva tras perder el Clásico Nacional. La afición crema pidió la salida del entrenador Marco Antonio Figueroa debido al pobre rendimiento del equipo. San Pedro le quitó el invicto a Antigua GFC en un encuentro de siete goles, mientras que Suchitepéquez consiguió su primera victoria del campeonato. Tras seis jornadas, todos los equipos ya conocen la victoria en el certamen.

La jornada comenzó el viernes en el estadio Carlos Salazar Hijo, donde Suchitepéquez consiguió una agónica victoria por 3-2 gracias a un gol en los minutos finales. El resultado significó la primera victoria del conjunto de Mazatenango sobre Cobán Imperial en el torneo nacional. El equipo cobanero cayó al último lugar de la clasificación, mientras que los venados abandonaron el sótano de la tabla.

La actividad continuó con la visita de Marquense a Guastatoya. El cuadro occidental se impuso por 2-1 y alcanzó su tercera victoria consecutiva del campeonato. Para Guastatoya, en cambio, fue su segunda derrota del torneo.

La fecha siguió en el estadio Cementos Progreso con la edición 338 del Clásico Nacional. Municipal ganó 1-0, resultado que le permitió asumir el liderato en solitario del campeonato. Comunicaciones profundizó su crisis en un torneo que no ha comenzado de la mejor manera. Los albos acumulan siete puntos de 18 posibles y la afición pidió la salida de su entrenador debido al bajo rendimiento del equipo. La falta de futbol y funcionamiento colectivo continúa siendo evidente en el cuadro crema.

Municipal, por su parte, consiguió un triunfo importante tras una semana en la que quedó eliminado de un torneo internacional.

La jornada continuó el domingo en el estadio Municipal de San Pedro, donde el conjunto sampedrano mantuvo su buen momento y la pelea por los primeros lugares de la clasificación. Como local, San Pedro le quitó el invicto a Antigua GFC al imponerse 4-3. El cuadro shecano continúa mostrando un buen nivel en este inicio de campeonato.

Aurora venció 1-0 a Malacateco. El triunfo le permitió al conjunto aurinegro ascender a puestos de clasificación y mejorar su ubicación en la tabla. Malacateco continúa sin encontrar regularidad en el certamen y permanece en la parte baja de la clasificación.

La jornada concluyó en el estadio Mario Camposeco, donde Xelajú MC goleó 4-1 a Deportivo Mixco. Los superchivos alcanzaron su segundo triunfo del campeonato y sumaron tres puntos para escalar posiciones en la tabla.

RESULTADOS