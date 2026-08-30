Goleada superchiva: Xelajú aplasta 4-1 a Mixco y escala en el Apertura 2026

Xelajú MC dio un golpe de autoridad en el Apertura 2026. Los superchivos golearon 4-1 a Mixco en el Mario Camposeco en una noche donde los quetzaltecos mostraron su mejor versión con cuatro goleadores distintos.

El primer tanto llegó al minuto 24 cuando Ricardo Márquez dejó a dos rivales en el camino y con un zurdazo venció a Kevin Moscoso para abrir el marcador en lo que fue el inicio de una noche memorable.

Mixco quedó con diez jugadores al filo del descanso tras la expulsión de Martín Angulo confirmada por el FVS. Yilton Díaz aprovechó la superioridad al minuto 47 con una gran jugada individual para poner el 2-0.

Al minuto 67 Yair Jaén convirtió un penal confirmado por el FVS para el 3-0 y Óscar Mejía cerró la goleada al 79 tras un centro de Márquez para poner el 4-0 definitivo antes del descuento de Mixco en el último minuto.

PL / Xelajú MC

Xelajú despierta

Con esta victoria Xelajú suma puntos importantes y escala posiciones en la tabla del Apertura 2026 saliendo de la zona baja donde había permanecido en las primeras jornadas del campeonato.

Los superchivos demostraron que son capaces de competir ante cualquier rival del torneo en una noche que ilusiona a su afición de cara a las próximas jornadas. Mixco por su parte sufre una derrota que frena su racha positiva. Los Chicharroneros que jugaron gran parte del partido con diez jugadores deberán recuperarse rápidamente.

Con el cierre de la sexta jornada el Apertura 2026 sigue mostrando resultados que mantienen la emoción en la tabla en lo que es uno de los arranques más competidos de los últimos años en la Liga Nacional.