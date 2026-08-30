San Pedro da el golpe y acaba con el invicto de Antigua en un vibrante 4-3

San Pedro rompió el invicto de Antigua GFC en una tarde histórica para el club sampedrano. Los gallos vencieron 4-3 al líder del Apertura 2026 en un partido que tuvo goles, una tormenta eléctrica y un descuento colonial que no llegó a completarse.

El inicio fue explosivo para San Pedro. Yasnier Matos abrió el marcador al minuto 3 y Sebastián Colón amplió al 9 para poner el 2-0 en lo que fue un arranque de pesadilla para los coloniales que no encontraron respuesta en los primeros minutos.

Antigua descontó al minuto 20 con Maziero pero San Pedro respondió al filo del descanso con el 3-1 de Emerson García. El partido fue interrumpido brevemente por una fuerte tormenta con granizo antes de reanudarse.

San Pedro amplió y Antigua reaccionó

Al inicio del segundo tiempo Emerson García anotó el 4-1 que pareció sentenciar el partido. Sin embargo Antigua no se rindió y reaccionó con goles de Diego Fernández al 58 y José Ardón al 78 para poner el marcador 4-3 y generar tensión en los minutos finales con diez jugadores tras la expulsión de Juan David Moreno al minuto 64.

San Pedro resistió la presión colonial en los minutos finales con orden defensivo y determinación. Los Gallos aguantaron el resultado hasta el pitazo final para llevarse una victoria que los instala entre los líderes del Apertura 2026 en lo que fue el partido más emocionante del torneo hasta el momento.

Cerca del liderato

Con este triunfo San Pedro suma 12 puntos y se mete de lleno entre los líderes del Apertura 2026 en lo que es sin duda el resultado más importante de su debut en la Liga Nacional y una victoria que quedará grabada en la memoria de la afición shecana.

Antigua por su parte pierde su primer partido del torneo y ve interrumpida la racha que la mantenía como el único equipo invicto del campeonato chapín en lo que abre la pelea por el liderato del Apertura 2026.