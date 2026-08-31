Apertura 2026: así marcha la tabla de posiciones tras disputarse la sexta jornada

Municipal se consolida como el líder indiscutible del Apertura 2026. Los escarlatas vencieron a Comunicaciones en el clásico 338 y se escapan en solitario con 15 puntos en la cima de la tabla de posiciones.

Antigua GFC y San Pedro comparten la segunda y tercera posición con 12 puntos cada uno. Los coloniales sufrieron su primera derrota del torneo ante los Gallos en lo que fue uno de los resultados más sorpresivos de la jornada.

La sexta jornada también dejó resultados importantes en la zona media. Xelajú goleó 4-1 a Mixco, Aurora venció a Malacateco y Marquense encadenó su tercera victoria consecutiva ante Guastatoya.

Suchitepéquez respiró en la sexta jornada. Los venados consiguieron su primera victoria del Apertura 2026 ante Cobán Imperial en lo que fue un resultado muy esperado para un equipo que llevaba varias jornadas sin ganar.

Tabla de posiciones Apertura 2026 — Jornada 6

1. Municipal — 15

2. Antigua GFC — 12

3. San Pedro FC — 12

4. Guastatoya — 9

5. Aurora FC — 9

6. Mixco — 9

7. Marquense — 9

8. Xelajú MC — 7

9. Comunicaciones — 7

10. Malacateco — 5

11. Cobán Imperial — 4

12. Suchitepéquez — 4

Municipal cierra la sexta jornada como el equipo más sólido del Apertura 2026 con cinco victorias en seis jornadas disputadas. Los escarlatas se perfilan como los grandes favoritos en el arranque del torneo mientras la lucha por los primeros lugares se mantiene muy apretada con varios equipos igualados en puntos en la parte media de la tabla.