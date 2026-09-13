Doblete de Yonatán Pozuelos guía a Mixco al triunfo 3-2 sobre Aurora

Mixco sumó tres puntos importantes en el Apertura 2026. Los chicharroneros vencieron 3-2 a Aurora en el Santo Domingo de Guzmán en un partido que dominaron con autoridad en el primer tiempo pero que se complicó en el complemento ante la reacción aurinegra.

Yonatán Pozuelos abrió el marcador al minuto 3 con un cabezazo y al minuto 24 Lynner García burló a dos defensores para rematar junto al poste y poner el 2-0 en lo que fue el inicio de una primera parte dominada por los Chicharroneros.

Al minuto 34 Pozuelos completó su doblete con otro cabezazo para poner el 3-0 que pareció sentenciar el partido. Sin embargo al filo del descanso Echeverría aprovechó un error de Moscoso para descontar el 3-1 y darle vida a Aurora.

En el segundo tiempo Aurora salió con otro rostro y realizó cinco cambios en el descanso. Al minuto 65 Héctor Morales convirtió un penal confirmado por el FVS para poner el 3-2 y generar tensión en el estadio Santo Domingo de Guzmán.

Mixco resistió y se llevó los tres puntos

Con el marcador 3-2 Aurora presionó buscando el empate y estuvo cerca con un remate al palo de Vivas al minuto 60. Sin embargo Mixco resistió con orden en los minutos finales para llevarse los tres puntos del partido.

Con esta victoria Mixco suma puntos importantes y escala posiciones en la tabla del Apertura 2026. Los Chicharroneros demostraron carácter para resistir la presión de Aurora en los minutos finales del encuentro.

Aurora por su parte sufre una derrota dolorosa tras haber remontado de 0-3 a 2-3 sin poder completar la hazaña. Los aurinegros deberán recuperarse rápidamente de cara a las próximas jornadas del Apertura 2026.