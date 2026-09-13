¡Agónico! Municipal empató 2-2 ante Malacateco con gol de Nicolás Samayoa en el último minuto

Municipal no pudo ganar en casa pero rescató un valioso empate en los últimos instantes del partido. Los escarlatas igualaron 2-2 ante Malacateco en el estadio Manuel Felipe Carrera en un partido lleno de emociones donde el liderato del torneo volvió a quedar en entredicho.

El partido comenzó con Malacateco sorprendiendo al líder. Al minuto 37 Eliser Quiñones aprovechó un error de la defensa escarlata para definir ante la salida de Navarro y poner el 0-1 en El Trébol en lo que fue un golpe duro para los escarlatas que además fallaron un penal al minuto 25 con Abel Guzmán atajando el disparo de Erik López.

En el segundo tiempo Municipal salió con más intensidad buscando el empate y al minuto 62 Cristian Hernández igualó con un derechazo raso de larga distancia que venció a Abel Guzmán para poner el 1-1.

Érick Ávila / PL

Cuando parecía que el empate sería el resultado final Malacateco volvió a sorprender. Al minuto 89 un resbalón de Aubrey David permitió que José Ochoa definiera ante la salida de Navarro para poner el 1-2 y dejar a Municipal al borde de una derrota histórica en El Trébol.

Samayoa rescató el empate

Con el marcador adverso Municipal se lanzó con todo al ataque en los minutos finales. Los escarlatas buscaron el empate con desesperación y en el tiempo añadido encontraron el premio cuando Nicolás Samayoa anotó el 2-2 para desatar la celebración en El Trébol.

El gol de Samayoa fue revisado por el FVS por un posible fuera de lugar antes de ser convalidado por el árbitro Walter López en lo que fue el momento más tenso de la noche para los aficionados de Municipal que esperaron varios minutos para poder celebrar el empate.

PL / Érick Ávila

Con este resultado Municipal suma 20 puntos en el Apertura 2026 y se mantiene como líder del torneo aunque no pudo aprovechar su condición de local para sumar de a tres. Los escarlatas que venían de una racha positiva cedieron terreno ante un Malacateco que compitió de igual a igual en El Trébol.

Malacateco por su parte se va con la sensación amarga de haber estado a un minuto de dar la sorpresa en la novena jornada. Los Toros demostraron que tienen nivel para competir ante el líder del Apertura 2026 y suman un punto importante en su lucha por alejarse de la zona baja de la clasificación.