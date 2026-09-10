Copa Centroamericana: Cartaginés sale fortalecido y Amarini Villatoro confía en cerrar la serie en casa

El Cartaginés, dirigido por el técnico guatemalteco Amarini Villatoro, salió con un resultado que mantiene intactas sus posibilidades de avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana, luego de empatar 2-2 al Saprissa en el partido de ida de los cuartos de final.

Aunque el estratega reconoció que su equipo dejó escapar la posibilidad de conseguir una victoria como visitante, el empate le permite al conjunto brumoso afrontar el compromiso de vuelta con una ligera ventaja, ya que los goles conseguidos fuera de casa pueden ser determinantes en el desenlace de la serie.

“Estamos conscientes que fue un partido bravo. Tuvimos buenos inicios de los dos tiempos, con el control del juego, pero creo que no supimos cerrar bien y nos costaron los goles”, explicó Villatoro al analizar el encuentro.

El entrenador guatemalteco aseguró que la sensación tras el resultado es agridulce, principalmente porque consideró que Cartaginés tuvo argumentos para quedarse con los tres puntos.

“Nos vamos con ese sabor agridulce, con esa sensación que pudimos haberlo ganado, pero ahora toca pensar en el juego de vuelta y buscar hacerlo mejor, haciéndonos fuertes en casa”, agregó.

Confianza para definir en casa

Más allá del resultado, Villatoro destacó la capacidad que mostró Cartaginés para competir ante un Saprissa que había sido contundente durante su participación en el torneo y que, hasta este compromiso, no había cedido puntos como local.

“Demostramos que podemos pelear la serie. Venimos de visita donde el rival en la copa había sido contundente y no había cedido puntos y estuvimos a minutos de ganar, y eso habla”, señaló.

Ahora, el conjunto costarricense tendrá la oportunidad de definir la eliminatoria ante su afición, una condición que el técnico considera fundamental para mantener vivas las aspiraciones de alcanzar las semifinales.

“Ahora vamos a casa donde todos los partidos los hemos ganado y eso es un buen dato que nos pone en la pelea”, manifestó Villatoro.

Concentración, clave para la vuelta

El técnico también tiene claro que Cartaginés deberá corregir algunos aspectos si pretende sellar su clasificación. La concentración durante los 90 minutos y una mayor claridad en los últimos metros aparecen entre las principales tareas.

“Todos los partidos son de aprendizaje y este nos dejó saber estar concentrados durante todo el juego, tener mayor claridad y la toma de decisiones al momento de atacar”, expresó.

Con el empate en el primer capítulo, Cartaginés buscará hacer valer su fortaleza como local para dar el golpe definitivo ante Saprissa y avanzar a la ronda de semifinales de la Copa Centroamericana.