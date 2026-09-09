Saprissa vs. Cartaginés: Amarini Villatoro deja escapar el triunfo con gol al minuto 90

El técnico guatemalteco Amarini Villatoro estuvo a pocos minutos de celebrar una importante victoria frente al Saprissa, pero su Cartaginés recibió un gol al minuto 90 y terminó empatando 2-2 en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.

El conjunto brumoso tuvo que remar contracorriente después de que Saprissa se adelantara al minuto 36 por medio de Orlando Sinclair, quien firmó el 1-0 con el que los locales se fueron al descanso.

La reacción del equipo dirigido por Villatoro fue inmediata en la segunda mitad. Al minuto 48, José de Jesús “Tepa” González aprovechó una acción ofensiva para marcar el 1-1 y devolver a Cartaginés al partido.

Cartaginés consigue la remontada

El equipo Amarini Villatoro aprovechó su mejor momento y al minuto 59 volvió a golpear.

Geancarlo Castro apareció para marcar el 1-2 y completar la remontada, dejando a Saprissa obligado a adelantar líneas para evitar la derrota en casa.

A partir de entonces, los morados aumentaron la presión sobre la portería defendida por Kevin Briceño y acumularon aproximaciones durante el tramo final.

Saprissa terminó con 54% de posesión y siete tiros a puerta, frente al 46% y tres remates al arco de Cartaginés. Sin embargo, la producción ofensiva fue pareja: los goles esperados fueron de 1.46 para los locales y 1.43 para los visitantes.

Cartaginés, además, generó tres grandes oportunidades, una más que Saprissa.

David Guzmán frustra a Villatoro

El equipo de Villatoro consiguió sostener la ventaja hasta los minutos finales y parecía encaminado a llevarse un resultado importante de Tibás.

Sin embargo, al minuto 90 apareció David Guzmán, quien marcó el 2-2 y evitó la derrota de Saprissa.

¡Golazo del capitán, y Saprissa nivela el marcador! 🫡 pic.twitter.com/bbAY4L6ds4 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) September 10, 2026

El empate dejó abierta una serie en la que Villatoro ya había anticipado un duelo equilibrado entre dos equipos que también están peleando en los primeros puestos del futbol costarricense.

El técnico guatemalteco atraviesa una etapa positiva en Costa Rica. Desde su llegada a Cartaginés ha conseguido mantener al club entre los protagonistas y durante el Clausura 2026 lo condujo hasta las semifinales.

En la Copa Centroamericana, los brumosos avanzaron a los cuartos de final después de terminar como líderes del Grupo D, por lo que ahora buscarán resolver la clasificación en condición de local.

La serie se definirá el 16 de septiembre en el estadio José Rafael “Fello” Meza, donde Cartaginés intentará aprovechar su localía para avanzar a las semifinales y asegurar un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.