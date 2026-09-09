San Pedro derrota a Mixco y se consolida como protagonista del Apertura 2026

Deportivo San Pedro convirtió nuevamente su estadio en un verdadero fortín. Este miércoles, los Súper Gallos derrotaron 2-0 a Mixco, sumaron una nueva victoria ante su afición y se metieron de lleno en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2026.

Los dirigidos por el técnico nacional Edwin “El Chino” Vásquez abrieron el marcador al minuto 14, cuando Sebastián Colón aprovechó una jugada que quedó en el área para enviar el balón al fondo de la portería.

Así se fueron al descanso... Pero el marcador fue ampliado en la etapa de complemento.

San Pedro mantuvo el orden y encontró el segundo tanto desde el punto penal. Germán Águila, al minuto 55, se encargó de ejecutar el lanzamiento y amplió la ventaja para los locales.

La sanción se originó por una falta en el área contra Sebastián Colón y que el árbitro la consideró como penalti.

Mixco intentó reaccionar y buscó generar llegadas de peligro, pero sus esfuerzos fueron infructuosos ante una defensa de San Pedro bien organizada y que se multiplicó cada vez que el conjunto visitante consiguió acercarse a su área.

🐓 Sebastián Colón aprovechó la oportunidad y marcó el 1-0 de San Pedro ante Mixco 🐷 pic.twitter.com/5UAbXl1CHA — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) September 9, 2026

Los Súper Gallos volvieron a mostrar las características que los tienen en la parte alta de la clasificación: un equipo ordenado, que juega sin complejos y sabe aprovechar cada oportunidad que el rival le concede.

Una de sus principales virtudes es que no da un balón por perdido. Esa intensidad, combinada con el orden defensivo, le permitió controlar los intentos de Mixco y conservar la ventaja hasta el final.

¡Gol de San Pedro! 💥 Germán Águila, de penalti, marca el 2-0 a favor de los locales frente al Deportivo Mixco, en el #Apertura2026 pic.twitter.com/NIa9ovanwz — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) September 9, 2026

El triunfo también permitió confirmar a Vander Cruz como el portero menos vencido del torneo, otro de los argumentos del buen momento que atraviesa el conjunto sampedrano.

Con este resultado, San Pedro llegó a 16 puntos, producto de cinco victorias y un empate, para ubicarse temporalmente en el segundo lugar de la clasificación.

Los Súper Gallos tienen los mismos 16 puntos que Municipal, pero los escarlatas cuentan con una mejor diferencia de goles de +7. El cuadro capitalino jugará mañana jueves, cuando visite a Aurora, por lo que la clasificación podría sufrir cambios.