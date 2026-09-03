Lester Martínez tendría que esperar para acercarse a una pelea contra Canelo o Mbilli

El camino de Lester Martínez hacia una pelea por el título absoluto de las 168 libras tendrá que esperar un poco más.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), señaló que el boxeador guatemalteco probablemente deberá realizar otro combate antes de tener la oportunidad de enfrentar al ganador de la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli.

La razón está en el calendario. Canelo y Mbilli se enfrentarán el 31 de octubre por el campeonato absoluto de peso supermedio, por lo que, según explicó Sulaimán, quedaría poco margen para organizar inmediatamente otra pelea de campeonato antes del cierre del año.

“Lo más seguro es que Lester tenga que hacer una pelea”, afirmó el dirigente del CMB.

Martínez, campeón interino del CMB, ha expresado su intención de enfrentar al ganador entre Canelo y Mbilli para buscar el cinturón absoluto. Sin embargo, todavía no existe rival, fecha ni sede definidos para el próximo combate del guatemalteco. Sulaimán tampoco confirmó que esa pelea vaya a ser una eliminatoria oficial.

El panorama podría quedar más claro en la 64 Convención Anual del CMB, que se celebrará del 8 al 13 de noviembre en Acapulco, México. Para entonces ya se conocerá el resultado del combate entre Canelo y Mbilli y el organismo podrá definir la ruta de la división supermedio, incluida la situación de Martínez.

Mientras tanto, Lester tendrá que mantenerse activo y esperar. El guatemalteco viene de defender su título interino al derrotar al croata Luka Plantić y mantiene abierta la posibilidad de dar el siguiente gran paso de su carrera: disputar el campeonato absoluto del CMB.