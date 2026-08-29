Alejandra Higueros brilla en Perú con oro, plata y el reconocimiento como mejor atleta

Alejandra Higueros volvió a demostrar su gran momento en el poomsae internacional al conquistar una medalla de oro y otra de plata en la Presidents Cup G3, disputada en Lima, Perú, donde Guatemala tuvo una destacada participación.

La atleta que desde junio es número 1 del ránking mundial, celebró la medalla oro en poomsae freestyle, además de sumar una presea de plata en poomsae reconocido individual.

Higueros también recibió uno de los reconocimientos más importantes del certamen al ser elegida como la mejor atleta de la competencia, distinción que coronó su actuación en territorio peruano.

Guatemala también celebró en el freestyle mixto, donde Lucía Icuté y Francisco Meléndez conquistaron la medalla de oro. Icuté, además, consiguió la plata en la prueba individual de freestyle y sumó dos preseas para la delegación nacional.

El aporte guatemalteco al medallero se completó con Paula Marroquín, quien obtuvo la medalla de bronce en la categoría junior femenina. De esta manera, el equipo nacional cerró el certamen con dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce.

El buen desempeño también alcanzó al cuerpo técnico. David Siliezar, integrante del programa de Asistencia Técnica del COG, fue reconocido como el mejor entrenador de la competencia, otro reconocimiento para la delegación guatemalteca.

Los resultados mantienen al poomsae guatemalteco como uno de los protagonistas de la temporada y llegan después de la destacada actuación nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Ahora, Higueros y los demás representantes nacionales tienen como siguiente gran objetivo el Campeonato Mundial de Taekwondo Poomsae 2026, que se disputará del 16 al 20 de septiembre en Chuncheon, Corea del Sur.