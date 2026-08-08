Guatemala brilló en Santo Domingo 2026 como la mejor delegación centroamericana: estas son sus 94 medallas

Guatemala cerró este sábado 8 de agosto su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con 94 medallas: 18 oros, 32 platas y 44 bronces, la mayor cosecha de preseas en estas justas.

La delegación terminó en el séptimo lugar del medallero general entre 37 países participantes. El resultado superó las 79 preseas obtenidas en San Salvador 2023.

El tiro deportivo fue la disciplina más productiva para Guatemala, con 17 medallas, incluidas cuatro de oro. El bádminton también destacó con siete preseas y los títulos de Kevin Cordón, en individual masculino, y de Christopher Martínez y Jonathan Solís, en dobles masculino. Ambas disciplinas fueron claves en el medallero nacional.

Kevin Cordón celebra el oro conseguido en Badmintón. (Foto: PL / COG).

Guatemala también conquistó títulos en gimnasia artística, boxeo, golf, karate, pentatlón moderno, patinaje de velocidad, natación y taekwondo. Jorge Vega y Faberson Bonilla consiguieron dos oros cada uno. Erick Gordillo, Sofía Cabrera y Alejandra Higueros también figuraron entre los campeones de la delegación nacional.

Con sus 94 medallas, Guatemala terminó como la mejor delegación centroamericana en Santo Domingo 2026 y ocupó el séptimo puesto general. México encabezó el medallero con 403 preseas, seguido de Colombia con 263 y Cuba con 155. El resultado confirmó el crecimiento de Guatemala respecto de la edición anterior.

Jorge Vega consiguió la medalla de oro en ejercicio de suelo de gimnasia artística. (Foto: PL / COG).

Medallas de oro — 18

Jorge Alfredo Vega López — Gimnasia artística, ejercicio de piso masculino

Jorge Alfredo Vega López — Gimnasia artística, salto masculino

Christopher Martínez y Jonathan Solís — Bádminton, dobles masculino

Kevin Cordón — Bádminton, individual masculino

María Chiroy — Boxeo, 65 kg femenino

José Manuel Toledo Novales — Golf, individual masculino

Pedropablo de la Roca — Karate, kumite -60 kg masculino

Allan Maldonado — Karate, kumite -75 kg masculino

Guatemala — Pentatlón moderno, final

Sofía Cabrera — Pentatlón moderno, final

Guatemala — Tiro, rifle 50 m tres posiciones por equipos masculino

Guatemala — Tiro, skeet por equipos masculino

Guatemala — Tiro, trap por equipos masculino

Guatemala 1 — Tiro, trap por equipos mixto

Faberson Bonilla — Patinaje de velocidad, 100 m sprint masculino

Faberson Bonilla — Patinaje de velocidad, 200 m contrarreloj dual masculino

Erick Gordillo — Natación, 400 m combinado individual masculino

Alejandra Higueros — Taekwondo, poomsae tradicional individual femenino

El tiro deportivo fue la disciplina más productiva para Guatemala, con 17 medallas. (Foto: PL / COG).

Medallas de plata — 32

Guatemala — Tiro con arco, equipo mixto compuesto

Alberto González — Atletismo, medio maratón masculino

Viviana Aroche — Atletismo, 10,000 m femenino

María Peinado — Atletismo, maratón de marcha femenina

Christopher Martínez y Diana Corleto — Bádminton, dobles mixto

Guatemala — Bádminton, equipo mixto

Arnaldo Emmanuel Vásquez Marroquín — Deportes electrónicos, eFootball

Lukene Arenas Saravia — Ecuestre, prueba de velocidad

María Daniela González Maldonado — Gimnasia rítmica, final individual de aro

María Daniela González Maldonado — Gimnasia rítmica, final individual de cinta

Fernando Calderón — Karate, kata masculino

Guatemala — Pentatlón moderno, final

Christian Aldana y Juan Salvatierra — Ráquetbol, dobles masculino

Gabriela Martínez y María Renée Rodríguez — Ráquetbol, dobles femenino

Gabriela Martínez — Ráquetbol, individual femenino

Guatemala — Ráquetbol, equipo femenino

Jason Alexander Hess Castillo e Irene Abascal Van Blerk — Vela, catamarán mixto

Allan Márquez Rodríguez — Tiro, rifle de aire 10 m masculino

Sebastián Bermúdez Labbé — Tiro, skeet masculino

Guatemala — Tiro, rifle de aire 10 m por equipos masculino

Jean Brol Cárdenas — Tiro, trap masculino

Gloria Rivas Reyes — Tiro, rifle de aire 10 m femenino

Jazmine Matta Alvarado — Tiro, rifle 50 m tres posiciones femenino

Emily Padilla Coronado — Tiro, skeet femenino

Guatemala 2 — Tiro, rifle de aire 10 m por equipos mixto

Guatemala 2 — Tiro, trap por equipos mixto

Allan López — Patinaje de velocidad, 10,000 m eliminación masculino

Allan López — Patinaje de velocidad, 5,000 m puntos masculino

Josué Enríquez y Alejandro Enríquez — Squash, dobles masculino

Stephanie Iannaccone — Natación, 400 m combinado individual femenino

Guatemala — Taekwondo, poomsae estilo libre mixto

Deborah Domínguez y Juan Domínguez — Tenis, dobles mixto

El equipo de ráquetbol consiguió seis medallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Foto: PL / COG).

Medallas de bronce — 44

José del Cid — Tiro con arco, compuesto individual masculino

Guatemala — Tiro con arco, compuesto por equipos masculino

Jaycko Sebastian Bourdet Aguilar — Gimnasia artística, concurso completo masculino

Brithany Nicole Herrera Polanco — Gimnasia artística, viga de equilibrio femenino

Kevin García — Natación artística, solo técnico masculino

Rebeca Urías y Kevin García — Natación artística, dueto mixto técnico

Alberto González — Atletismo, 10,000 m masculino

Viviana Aroche — Atletismo, medio maratón femenino

Yeison del Cid — Bádminton, individual masculino

Nikté Sotomayor y Diana Corleto — Bádminton, dobles femenino

Nikté Sotomayor — Bádminton, individual femenino

Guatemala — Baloncesto 3x3, equipo masculino

Diego Aguilar y Marvin León — Boliche, dobles masculino

José Felipe — Boxeo, 55 kg masculino

Brandol Pérez — Boxeo, 60 kg masculino

Nataly Gonzalez Ramírez y Katerin Osorio Chávez — Canotaje de velocidad, K2 500 m femenino

Guatemala — Canotaje de velocidad, K4 500 m femenino

Cristian Porras — Esgrima, florete individual masculino

José Ramos — Judo, -60 kg masculino

Juan Ochoa — Pentatlón moderno, individual masculino

Guatemala — Pentatlón moderno, final

Guatemala — Ráquetbol, equipo masculino

María Renée Rodríguez y Christian Aldana — Ráquetbol, dobles mixto

Dulce Samayoa y Nicolle González — Remo, dos sin timonel femenino

Lesli González y Nicolle González — Remo, doble scull femenino

David Misael Hernández Guzmán — Vela, dinghy regional individual masculino

Juan Carlos Canizalez Manuel y Marisleysis Cedeño Cuellar — Vela, dinghy regional mixto

Douglas Oliva Arias — Tiro, rifle 50 m tres posiciones masculino

Guatemala — Tiro, pistola de aire 10 m por equipos masculino

Guatemala — Tiro, rifle de aire 10 m por equipos femenino

Guatemala 1 — Tiro, pistola de aire 10 m por equipos mixto

Dalia Soberanis — Patinaje de velocidad, 100 m sprint femenino

Dalia Soberanis — Patinaje de velocidad, 200 m contrarreloj dual femenino

Alejandro Enríquez — Squash, individual masculino

Guatemala — Squash, equipo masculino

Tabita Gaitán y Darlyn Sandoval — Squash, dobles femenino

Guatemala — Squash, equipo femenino

José Toscano y Winifer Bonilla — Squash, dobles mixto

Erick Gordillo — Natación, 200 m combinado individual masculino

Luis Carrillo y Sergio Carrillo — Tenis de mesa, dobles masculino

Cesar Aguilar — Taekwondo, poomsae tradicional individual masculino

Nicolle Way — Taekwondo, kyorugi -49 kg femenino

José Varela — Lucha grecorromana, 67 kg masculino

David Choc — Lucha grecorromana, 77 kg masculino

El equipo guatemalteco de tiro con arco celebra la medalla de bronce en la modalidad de arco compuesto por equipos. (Foto: PL / COG).

Guatemala cerró los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la mayor cosecha de medallas, hecho que ratifica una de las mejores participaciones históricas en la competencia.



