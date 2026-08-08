Deporte Nacional
Guatemala brilló en Santo Domingo 2026 como la mejor delegación centroamericana: estas son sus 94 medallas
Guatemala cerró su destacada participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en el séptimo lugar del medallero general con 18 oros, 32 platas y 44 bronces.
La delegación guatemalteca cerró los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con 94 medallas convirtiéndose en la mejor representación centroamericana de la presente edición. (Foto Prensa Libre: COG).
Guatemala cerró este sábado 8 de agosto su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con 94 medallas: 18 oros, 32 platas y 44 bronces, la mayor cosecha de preseas en estas justas.
La delegación terminó en el séptimo lugar del medallero general entre 37 países participantes. El resultado superó las 79 preseas obtenidas en San Salvador 2023.
El tiro deportivo fue la disciplina más productiva para Guatemala, con 17 medallas, incluidas cuatro de oro. El bádminton también destacó con siete preseas y los títulos de Kevin Cordón, en individual masculino, y de Christopher Martínez y Jonathan Solís, en dobles masculino. Ambas disciplinas fueron claves en el medallero nacional.
Guatemala también conquistó títulos en gimnasia artística, boxeo, golf, karate, pentatlón moderno, patinaje de velocidad, natación y taekwondo. Jorge Vega y Faberson Bonilla consiguieron dos oros cada uno. Erick Gordillo, Sofía Cabrera y Alejandra Higueros también figuraron entre los campeones de la delegación nacional.
Con sus 94 medallas, Guatemala terminó como la mejor delegación centroamericana en Santo Domingo 2026 y ocupó el séptimo puesto general. México encabezó el medallero con 403 preseas, seguido de Colombia con 263 y Cuba con 155. El resultado confirmó el crecimiento de Guatemala respecto de la edición anterior.
Medallas de oro — 18
- Jorge Alfredo Vega López — Gimnasia artística, ejercicio de piso masculino
- Jorge Alfredo Vega López — Gimnasia artística, salto masculino
- Christopher Martínez y Jonathan Solís — Bádminton, dobles masculino
- Kevin Cordón — Bádminton, individual masculino
- María Chiroy — Boxeo, 65 kg femenino
- José Manuel Toledo Novales — Golf, individual masculino
- Pedropablo de la Roca — Karate, kumite -60 kg masculino
- Allan Maldonado — Karate, kumite -75 kg masculino
- Guatemala — Pentatlón moderno, final
- Sofía Cabrera — Pentatlón moderno, final
- Guatemala — Tiro, rifle 50 m tres posiciones por equipos masculino
- Guatemala — Tiro, skeet por equipos masculino
- Guatemala — Tiro, trap por equipos masculino
- Guatemala 1 — Tiro, trap por equipos mixto
- Faberson Bonilla — Patinaje de velocidad, 100 m sprint masculino
- Faberson Bonilla — Patinaje de velocidad, 200 m contrarreloj dual masculino
- Erick Gordillo — Natación, 400 m combinado individual masculino
- Alejandra Higueros — Taekwondo, poomsae tradicional individual femenino
Medallas de plata — 32
- Guatemala — Tiro con arco, equipo mixto compuesto
- Alberto González — Atletismo, medio maratón masculino
- Viviana Aroche — Atletismo, 10,000 m femenino
- María Peinado — Atletismo, maratón de marcha femenina
- Christopher Martínez y Diana Corleto — Bádminton, dobles mixto
- Guatemala — Bádminton, equipo mixto
- Arnaldo Emmanuel Vásquez Marroquín — Deportes electrónicos, eFootball
- Lukene Arenas Saravia — Ecuestre, prueba de velocidad
- María Daniela González Maldonado — Gimnasia rítmica, final individual de aro
- María Daniela González Maldonado — Gimnasia rítmica, final individual de cinta
- Fernando Calderón — Karate, kata masculino
- Guatemala — Pentatlón moderno, final
- Christian Aldana y Juan Salvatierra — Ráquetbol, dobles masculino
- Gabriela Martínez y María Renée Rodríguez — Ráquetbol, dobles femenino
- Gabriela Martínez — Ráquetbol, individual femenino
- Guatemala — Ráquetbol, equipo femenino
- Jason Alexander Hess Castillo e Irene Abascal Van Blerk — Vela, catamarán mixto
- Allan Márquez Rodríguez — Tiro, rifle de aire 10 m masculino
- Sebastián Bermúdez Labbé — Tiro, skeet masculino
- Guatemala — Tiro, rifle de aire 10 m por equipos masculino
- Jean Brol Cárdenas — Tiro, trap masculino
- Gloria Rivas Reyes — Tiro, rifle de aire 10 m femenino
- Jazmine Matta Alvarado — Tiro, rifle 50 m tres posiciones femenino
- Emily Padilla Coronado — Tiro, skeet femenino
- Guatemala 2 — Tiro, rifle de aire 10 m por equipos mixto
- Guatemala 2 — Tiro, trap por equipos mixto
- Allan López — Patinaje de velocidad, 10,000 m eliminación masculino
- Allan López — Patinaje de velocidad, 5,000 m puntos masculino
- Josué Enríquez y Alejandro Enríquez — Squash, dobles masculino
- Stephanie Iannaccone — Natación, 400 m combinado individual femenino
- Guatemala — Taekwondo, poomsae estilo libre mixto
- Deborah Domínguez y Juan Domínguez — Tenis, dobles mixto
Medallas de bronce — 44
- José del Cid — Tiro con arco, compuesto individual masculino
- Guatemala — Tiro con arco, compuesto por equipos masculino
- Jaycko Sebastian Bourdet Aguilar — Gimnasia artística, concurso completo masculino
- Brithany Nicole Herrera Polanco — Gimnasia artística, viga de equilibrio femenino
- Kevin García — Natación artística, solo técnico masculino
- Rebeca Urías y Kevin García — Natación artística, dueto mixto técnico
- Alberto González — Atletismo, 10,000 m masculino
- Viviana Aroche — Atletismo, medio maratón femenino
- Yeison del Cid — Bádminton, individual masculino
- Nikté Sotomayor y Diana Corleto — Bádminton, dobles femenino
- Nikté Sotomayor — Bádminton, individual femenino
- Guatemala — Baloncesto 3x3, equipo masculino
- Diego Aguilar y Marvin León — Boliche, dobles masculino
- José Felipe — Boxeo, 55 kg masculino
- Brandol Pérez — Boxeo, 60 kg masculino
- Nataly Gonzalez Ramírez y Katerin Osorio Chávez — Canotaje de velocidad, K2 500 m femenino
- Guatemala — Canotaje de velocidad, K4 500 m femenino
- Cristian Porras — Esgrima, florete individual masculino
- José Ramos — Judo, -60 kg masculino
- Juan Ochoa — Pentatlón moderno, individual masculino
- Guatemala — Pentatlón moderno, final
- Guatemala — Ráquetbol, equipo masculino
- María Renée Rodríguez y Christian Aldana — Ráquetbol, dobles mixto
- Dulce Samayoa y Nicolle González — Remo, dos sin timonel femenino
- Lesli González y Nicolle González — Remo, doble scull femenino
- David Misael Hernández Guzmán — Vela, dinghy regional individual masculino
- Juan Carlos Canizalez Manuel y Marisleysis Cedeño Cuellar — Vela, dinghy regional mixto
- Douglas Oliva Arias — Tiro, rifle 50 m tres posiciones masculino
- Guatemala — Tiro, pistola de aire 10 m por equipos masculino
- Guatemala — Tiro, rifle de aire 10 m por equipos femenino
- Guatemala 1 — Tiro, pistola de aire 10 m por equipos mixto
- Dalia Soberanis — Patinaje de velocidad, 100 m sprint femenino
- Dalia Soberanis — Patinaje de velocidad, 200 m contrarreloj dual femenino
- Alejandro Enríquez — Squash, individual masculino
- Guatemala — Squash, equipo masculino
- Tabita Gaitán y Darlyn Sandoval — Squash, dobles femenino
- Guatemala — Squash, equipo femenino
- José Toscano y Winifer Bonilla — Squash, dobles mixto
- Erick Gordillo — Natación, 200 m combinado individual masculino
- Luis Carrillo y Sergio Carrillo — Tenis de mesa, dobles masculino
- Cesar Aguilar — Taekwondo, poomsae tradicional individual masculino
- Nicolle Way — Taekwondo, kyorugi -49 kg femenino
- José Varela — Lucha grecorromana, 67 kg masculino
- David Choc — Lucha grecorromana, 77 kg masculino
Guatemala cerró los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la mayor cosecha de medallas, hecho que ratifica una de las mejores participaciones históricas en la competencia.