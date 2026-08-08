Juan Ochoa y Marcos García conquistan el oro para Guatemala en pentatlón moderno en el cierre de Santo Domingo 2026

Guatemala cerró con una medalla de oro su participación en el pentatlón moderno de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Juan Ochoa y Marcos García se impusieron en los relevos masculinos.

La dupla guatemalteca acumuló 1,308 puntos para quedarse con el primer lugar. México terminó segundo con 1,271 unidades, mientras que República Dominicana completó el podio con 1,248.

Ochoa y García comenzaron con fuerza en la natación, prueba en la que dominaron con 341 puntos. En la esgrima finalizaron en la sexta posición y agregaron 228 unidades a su puntuación.

Los guatemaltecos recuperaron terreno en la carrera con obstáculos, en la que consiguieron 353 puntos. Su desempeño les permitió volver a la cima de la clasificación y encarar como líderes la última prueba.

La definición llegó en el láser run, que combina carrera y tiro con láser. Ochoa y García finalizaron terceros en esta fase con 386 puntos, resultado suficiente para conservar el liderato y asegurar el oro.

Con este triunfo, Guatemala terminó su participación en el pentatlón moderno con dos medallas de oro, una de plata y dos de bronce, uno de los balances más destacados de la delegación en esta disciplina.

Los resultados permitieron al país ocupar el segundo lugar del medallero del pentatlón moderno, por detrás de México. La delegación mexicana concluyó su participación con dos títulos y cuatro preseas de bronce.

El oro de Ochoa y García puso el cierre a la participación guatemalteca en esta disciplina en Santo Domingo 2026. La dupla destacó por su regularidad en las distintas pruebas y aseguró el primer lugar de la región.