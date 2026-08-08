María Fernanda Peinado conquista la plata en maratón de marcha en Santo Domingo 2026

María Fernanda Peinado ganó la medalla de plata en la maratón de marcha femenina de 42 kilómetros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La guatemalteca registró un tiempo de 3:52:20. La mexicana Sofía Ramos obtuvo el oro con 3:52:18, apenas dos segundos por delante de Peinado, en una cerrada definición por el primer lugar.

La guatemalteca llegó a la competencia con una lesión en el tobillo derecho que complicó su preparación. "Pues como ya lo había comentado venía con problemas en mi tobillo derecho pero lo hablé con mi psicólogo, lo trabajamos y hoy me sentí bien", explicó.

Tras finalizar la prueba, Peinado agradeció a quienes la acompañaron durante su preparación. "Estoy muy agradecida con Dios, con mi entrenador que ha sido un pilar importante y con mi equipo que se ha convertido en mi familia", expresó.

Peinado aseguró que luchó por la medalla de oro hasta los últimos metros, pero el desgaste físico comenzó a pasarle factura en el cierre de la prueba, en el que mantuvo una cerrada disputa con la mexicana Sofía Ramos.

"Obviamente uno siempre quiere el oro pero ya en los últimos 50 metros las piernas ya no me daban. Estoy muy satisfecha con la plata para mi país igual", afirmó la marchista guatemalteca tras finalizar la competencia.

El bronce quedó en manos de Naomi García, de Puerto Rico, quien terminó con un tiempo de 4:07:31. La venezolana Milanggela Rosales ocupó el cuarto lugar con 4:11:52, mientras que la mexicana Renata Cortés no logró concluir la prueba.

Con este resultado, Peinado aportó una nueva medalla de plata al atletismo guatemalteco en la fue su primera maratón de marcha en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, después de pelear por el primer lugar con Ramos hasta los metros finales.