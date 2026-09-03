Marquense vs. Xelajú MC: cuándo se juega el Clásico de Occidente y la racha que pondrán en juego los leones

El Deportivo Marquense continúa con su preparación para uno de los partidos más llamativos de la séptima jornada del Torneo Apertura 2026. Los Leones de San Marcos recibirán este sábado al Xelajú MC en el estadio Marquesa de la Ensenada, en una nueva edición del tradicional Clásico de Occidente.

El conjunto occidental buscará extender el buen momento que atraviesa en la competencia nacional. Tras un complicado comienzo de torneo, la llegada del entrenador mexicano Julio Manuel Naya Barba, quien sustituyó a su compatriota Omar Arellano luego de los malos resultados de las primeras fechas, le ha dado un nuevo aire al equipo.

Desde que Naya tomó las riendas de Marquense, el equipo ha recompuesto el camino y sumado tres victorias consecutivas. Los triunfos llegaron como visitante frente a Suchitepéquez y Guastatoya, además de una victoria en casa ante Cobán Imperial. Gracias a esta racha, los Leones alcanzaron nueve puntos y se mantienen en la pelea por ingresar a los puestos de clasificación.

El desafío de este fin de semana no será sencillo. Enfrente estará un Xelajú MC que también aspira a escalar posiciones en la tabla y buscará cortar el impulso de su histórico rival. Los superchivos intentarán sumar tres puntos en territorio marquense y reafirmar sus aspiraciones en el campeonato.

Uno de los factores importantes en la recuperación de Marquense ha sido el buen momento del delantero español Francisco Grande. El atacante europeo se ha convertido en la principal referencia ofensiva del equipo y en protagonista de las últimas jornadas. Grande ha marcado en cada una de las tres victorias consecutivas del conjunto occidental, con anotaciones decisivas para asegurar los triunfos.

Las miradas estarán puestas en el goleador, quien intentará mantener su racha frente a un rival con el que los Leones han disputado encuentros intensos. El Clásico de Occidente se jugará este sábado 5 de septiembre a las 21 horas. Los antecedentes recientes reflejan paridad entre ambos equipos.

Últimos cinco enfrentamientos

Xelajú MC 2-0 Marquense (Clausura 2025, cuartos de final, vuelta)

Marquense 1-1 Xelajú MC (Clausura 2025, cuartos de final, ida)

Marquense 1-0 Xelajú MC (Clausura 2025)

Xelajú MC 4-2 Marquense (Clausura 2025)

Marquense 1-0 Xelajú MC (Apertura 2025)

Los antecedentes muestran una rivalidad pareja, con dos victorias para Marquense, dos triunfos para Xelajú MC y un empate en los últimos cinco partidos. Ambos equipos necesitan puntos para avanzar en sus objetivos en el campeonato.