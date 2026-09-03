Liga Nacional: así marcha la tabla de minutos juveniles tras seis jornadas del Apertura 2026

Seis jornadas se han disputado del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala y los equipos continúan acumulando minutos con jugadores juveniles para cumplir con la regla establecida en el reglamento del futbol nacional.

El objetivo de los 12 clubes es alcanzar los 1,200 minutos con futbolistas juveniles durante las 22 jornadas de la fase regular del certamen nacional y evitar posibles sanciones al finalizar esta etapa.

El reglamento de la Liga Nacional establece que cada equipo debe completar un mínimo de 1,200 minutos con jugadores de edad limitada durante la fase regular. Son elegibles los futbolistas formados en las fuerzas básicas y nacidos entre el 2005 y el 2012, es decir, jugadores de 21 años o menos.

La medida busca brindar mayores oportunidades a los jóvenes talentos nacionales y fomentar su desarrollo en el futbol guatemalteco.

Guastatoya lidera los minutos juveniles

Deportivo Guastatoya es el equipo que más minutos ha acumulado, con 517, gracias a la participación de tres jugadores juveniles. En la segunda posición aparece San Pedro, que ha tenido un destacado inicio de torneo y registra 427 minutos. Cobán Imperial ocupa el tercer lugar, con 401. Aunque los cobaneros están en el último puesto de la tabla de posiciones, son terceros en el uso de futbolistas juveniles.

Xelajú MC ocupa la cuarta posición, con 389 minutos, seguido por Deportivo Mixco, con 336. Comunicaciones, que en el torneo anterior tuvo problemas para cumplir con la regla y llegó a la última jornada con la necesidad de sumar minutos juveniles, acumula 304, repartidos entre cuatro jugadores, y ocupa el sexto lugar.

Antigua GFC está en la séptima posición, con 282 minutos. Sin embargo, es el club que ha utilizado a más jugadores juveniles en lo que va del certamen. Municipal se encuentra en el octavo puesto, con 254 minutos, mientras que Aurora es noveno, con 231. Marquense aparece en la décima casilla, con 203 minutos, todos acumulados por un solo jugador.

En las últimas posiciones están Suchitepéquez, con 127 minutos, y Malacateco, con 104, después de seis jornadas del campeonato.

Tabla de minutos juveniles

Guastatoya: 517 minutos San Pedro: 427 minutos Cobán Imperial: 401 minutos Xelajú MC: 389 minutos Deportivo Mixco: 336 minutos Comunicaciones: 304 minutos Antigua GFC: 282 minutos Municipal: 254 minutos Aurora: 231 minutos Marquense: 203 minutos Suchitepéquez: 127 minutos Malacateco: 104 minutos