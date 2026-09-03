Sacachispas anuncia la salida del técnico Marlon Iván “El Chino” León: esta es la razón

El Deportivo Sacachispas, equipo de la Primera División del futbol guatemalteco, dio a conocer que el entrenador nacional Marlon Iván "El Chino" León, de 59 años, no continuará al frente del conjunto oriental durante el resto del Torneo Apertura 2026.

El club anunció la salida del entrenador en sus redes sociales, mediante un comunicado en el que indicó: "CSD Sacachispas informa que, de mutuo acuerdo, se ha decidido finalizar la relación laboral debido a problemas de salud del director técnico".

El comunicado no brindó más detalles sobre el estado de salud de León, quien llegó para este torneo con la misión de dirigir al conjunto mutero. El entrenador estuvo antes al frente de Nueva Santa Rosa, equipo con el que estuvo cerca de conseguir el ascenso a la Liga Nacional.

La institución también agradeció el trabajo de los integrantes del cuerpo técnico: Rodolfo Hernández, Ulises Sosa, Gian León y Andrés Forero, quienes acompañaron a León durante su etapa en Sacachispas. El club reiteró que la salida del entrenador y de su cuerpo técnico fue de mutuo acuerdo.

León deja a Sacachispas en la segunda posición de la tabla de clasificación. Tras ocho jornadas del Torneo Apertura, el equipo suma 16 puntos, seis menos que el líder, Deportivo Mictlán.

En la próxima jornada, Sacachispas recibirá a Sayaxché y buscará sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato. Asimismo, de momento se desconoce quién asumirá la dirección técnica de Sacachispas durante el resto del certamen.